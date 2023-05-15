Энрике Иглесиасу диагностировали тяжелое заболевание

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Энрике Иглесиас сделал важное заявление о своем состоянии. Слова возлюбленного Анны Курниковой встревожили поклонников.

Энрике Иглесиас отменил ближайшие концерты из-за болезни. Певцу диагностировали тяжелое заболевание, потому сейчас ему нужен полный покой и поддержка близких. Из-за недуга он отменил концерт в Мексике.

"К моему большому сожалению, я не смогу выступить на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет... Я надеюсь быстро восстановиться и вернуться к вам... Я приношу тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников", - обратился Энрике к публике.

Фанаты поддержали кумира. Люди оставляют в его блоге пожелания скорейшего выздоровления.

Можно не сомневаться, что Энрике в надежных руках. Ведь рядом с ним его возлюбленная Анна Курникова, с которой он вместе более 20 лет.

Отметим, Анна и Энрике познакомились во время съемок клипа на песню "Escape" в 2001 году. По сей день не известно, поженились ли знаменитости или продолжают жить без штампа в паспорте.

16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас впервые стали родителями близнецов Николаса и Люси. А 30 января 2020 года в семье появился третий ребенок. Девочку назвали Машей. По словам Энрике, русское имя для малышки выбрала Курникова, а сам артист не возражал. "Мне оно сразу очень понравилось", - рассказывал сладкоголосый музыкант.

Иглесиас не раз признавался, что без ума от Анны и детей. По его словам, теперь гастрольные туры даются ему тяжело из-за тоски по близким. Певец даже рассказывал, что подумывает оставить сцену и отказаться от гастролей, чтобы быть всегда рядом с семьей.

В редких интервью он отмечает, что дети являются его главной радостью в жизни. Анну он называет невероятной матерью. Артист постоянно отмечает, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым, и не устает благодарить Курникову.

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