Следственный комитет завел дело после покушения на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета

Следствием установлено, что 15 мая, примерно в 13.50 в салоне красоты на Демехина в Луганске, сработало взрывное устройство Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь врио министра республиканского МВД. Исполнявший обязанности министра правоохранительного ведомства Игорь Корнет госпитализирован с ранениями в больницу из местной парикмахерской.

«Следствием установлено, что 15 мая, примерно в 13.50 в салоне красоты на Демехина в Луганске, сработало взрывное устройство. В результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет», - сообщили в СК России.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие граждане доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где им оказывается необходимая помощь.

«У следствия есть достаточно данных полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она заметила, что следователи допросили на месте свидетелей и очевидцев, изъяли представляющие интерес для следствия предметы, назначены необходимые экспертизы.

Отметим, что виновным в этом покушении грозит пожизненное заключение за покушение на убийство общественно опасным способом, хранение взрывчатки и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. При этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил число пострадавших от теракта и подробности.

«В результате взрыва в парикмахерской «Барбершоп» пострадали четверо мужчин (находятся в тяжелом состоянии), среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет», — сообщил Пасечник.

За жизни пострадавших сейчас борются медики.

По предварительным данным в помещение парикмахерской бросили боевую гранату.