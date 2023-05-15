РИА Новости: врио министра внутренних дел ЛНР Корнет ранен при взрыве в центре Луганска

Следователи на месте взрыва в Луганске. Фото: Владимир Иванов/ТАСС

Врио руководителя МВД Луганской народной республики Игорь Корнет получил ранения в понедельник, 15 мая. Он пострадал во время взрывов, которые ранее прогремели в центре Луганска.

О том, что Корнет получил ранения, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник правоохранительных органах.

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что, по предварительной информации, из-за взрыва пострадали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник проинформировал, что в понедельник, 15 мая, в час пик на улице Демехина в центре Луганска раздался взрыв. Он добавил, что предварительно, это был подрыв. Пасечник также рассказал, что в результате ЧП есть раненые, не назвав их число.

В тот же день утром украинская армия нанесла удар по юго-востоку Луганска. По словам Марочко, скорее всего, ВСУ применили британскую ракету Storm Shadow.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробнее)