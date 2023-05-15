Данилу Козловского убрали из МДТ-театра Европы после обвинений в предательстве и эмиграции

Данила Козловский в последнее время не сходит в первых полос скандальной хроники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Данила Козловский в последнее время не сходит в первых полос скандальной хроники. Актера обвинили в предательстве России, сообщили о его втором гражданстве и потребовали снять со всех ролей в театре и кино. В итоге так и случилось.

Данила Козловский обратился к поклонникам. Он сообщил, что в ближайшее время его не увидят в театре.

"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра", - написал он в блоге.

Кроме этого актер заявил, что ушел в отпуск до конца 2023 года. "По личным обстоятельствам", - добавил он.

Напомним, скандал с Козловским прогремел месяц назад. Тогда общественники обратили внимание, что Данила покинул Россию. Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить артиста по статье о дискредитации армии России, обвинил актера в "предательстве Родины" и заявил о том, что тот покинул Родину.

Козловский молчать не стал. Он подал в суд на Бородина. Артист попросил проверить действия общественника. После чего записал видео. "Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю. На протяжении 16 лет я каждый месяц выхожу на сцену Малого драматического театра и Театра Европы. Я считаю для себя важным в тяжелый момент находится здесь, со своим зрителем, которого я очень люблю. Скорейшего нам всем мира", - сообщил он.

Данила также объяснил, зачем ездил в США. "В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России", - подчеркнул он.

Звезда заверил, что никаких доходов, кроме российских, не имеет, равно как не имеет "никакого второго гражданства, тем более, гражданства США". После чего отметил, что видит свое предназначение и служение именно в России.