Осудивший СВО Данила Козловский сообщил об отмене всех спектаклей в МДТ. Актер убыл в отпуск «по личным причинам»

Фото: mdt-dodin.ru

Пафосно провинциальной фразой «Это Питер, детка» некоторые ценители творчества Дани Козловского пытались объяснить решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга суда вернуть материалы протокола Роспотребнадзора об административном правонарушении (антисанитария) в отношении МДТ, где играет артист. Мол, вот так мы тут у себя в городе утерли нос недовольным москвичам! Отбили Театр Европы, где блещет сбежавший в США Данила, который осудил СВО с самых первых дней.

В Москве, конечно, в МХТ им. Чехова актера сразу сняли с ролей, но вот исповедующий воинственный провинциальный эскапизм Петербург отчаянно сопротивлялся. Театр Европы на улице Рубинштейна никак не менял решение по поводу спектаклей с Козловским.

Потея и тужась, старались и пиарщики артиста, вовсю убеждавшие общественность, что ничего криминального не случилось и работа Козловского идет в штатном режиме.

Фото: mdt-dodin.ru

Но здравый смысл и логика восторжествовали — спектакли говорящего с американским акцентом Данилы («Гамлет», «Коварство и любовь»), который удрученно сокрушался в интервью пьянству русских актеров, которые не могут прийти на съемочную площадку с выученным текстом, в МДТ отменены. Остальные постановки в театре Льва Додина успешно идут.

Фото: mdt-dodin.ru

— Майские спектакли в МДТ — театре Европы с моим участием отменены, — сообщил артист в соцсетях. — Соответствующая информация уже есть на сайте театра.

Данила добавил, что до конца 2023 года уходит в отпуск «по личным обстоятельствам». Афиши с изображением артиста до сих пор находятся на фасаде театра.

Кроме того, отправленные ранее составителю материалы дела о нарушениях в МДТ дошли до суда. Начало процесса намечено на 17 мая.