Провалившийся в США Данила Козловский не может найти работу в России: в МХТ им. Чехова его заменили певцом

Фото: МХТ им. Чехова

Млеющий от Голливуда актер Данила Козловский очень долгое время пытался строить «фабрику звезд» в России, снимать кино, «как там», возмущался пьянством русских актеров на съемочной площадке и судился с продюсерами. Поэтому, как только появилась возможность и повод, он сразу же сбежал из страны в США, не забыв сделать все, что нужно для успешного переезда — выпускник Кронштадтского кадетского корпуса осудил СВО и улетел за американской мечтой.

Прошло время — никаких успехов за океаном Данила не добился. И теперь начал потихоньку готовить почву для как будто обыденного «продолжения работы», которую он словно и не прерывал. Как только появились новости о возвращении Козловского в спектакли питерского МДТ и московского МХТ им. Чехова, артист сделал вид, что ничего не произошло. При этом все вокруг понимают, что все же произошло. И если в Петербурге до сих пор сомневаются по поводу того, стоит ли содействовать родному Даниле, закрыв глаза на его инфантильность, то в Москве все настроены довольно однозначно: общественность протестует, депутаты Госдумы РФ и вовсе требуют снять актера с назначенных ролей.

— Народ не очень верит словам и правильно делает, — уверен депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов. — Народ очень мудрый. Я думаю, что если Данила покажет сострадание народу Донбасса, его детям, его старикам, то это будет положительно воспринято гражданским патриотическим сообществом, и тогда вряд ли кто-то выскажется против. Поэтому именно гуманизм и любовь к ближнему должны стать нашим фундаментом, объединяющим всех нас вне зависимости от профессии. Мы не можем допустить каких-либо провокаций на этот счет.

Коллеги тоже не очень рады Козловскому. Режиссер Карен Шахназаров пояснил, что возвращение Данилы, очевидно, вынужденное: там он оказался никому не нужен. Снявший «Собачье сердце» Владимир Бортко в категоричен: «Осудил СВО — значит враг, который не должен работать в России».

Новости о якобы творческой реабилитации Козловского начали разгонять по телеграм-каналам. В действительности, артиста просто до сих пор не исключали из трупп театров, в которых он работал, не снимали с постановок. Именно поэтому на афишах и сайтах МДТ и МХТ им. Чехова значится его фамилия.

При этом культурные учреждения, увидев резкий негатив в отношении Данилы, уже начали потихоньку открещиваться от него. Так, в Камергерском объяснили, что в ближайших показах благотворительного музыкального спектакля «Поколение Маугли» Козловский участвовать не будет.

— Актер не был заявлен в составе спектакля 16 апреля и 14 мая, — пояснили в пресс-службе театра.

Вместо опального артиста медведя Балу сыграет Тимур Родригез, не запачкавший себя странными заявлениями. Он, к слову, и стоит в программе спектакля в очередь с Козловским и Дмитрием Суминым. То есть вызывать петербургского гуманиста на постановку никто не собирается. В МХТ им. Чехова, как мы помним, довольно внимательно следят за высказываниями артистов труппы и жестко осекают тех, кто получает за работу бюджетные деньги.

Напомним, позицию по СВО Козловский занял странную. В одном из интервью он признался, что восемь лет не интересовался жизнью Донбасса, а занимался собой. Но как только начался военный конфликт, актер обратился к президенту России с требованием остановить боевые действия.