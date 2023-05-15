Через две недели после похорон Валентина Юдашкина его семью втянули в скандал Фото: СОЦСЕТИ

Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Модельер нашел свой последний приют на Троекуровском кладбище. Через девять дней после похорон у могилы кутюрье собрались его друзья и родные. На вдову Юдашкина больно смотреть. Марина Юдашкина не скрывает своего горя. После смерти кутюрье его семью втянули в финансовый скандал.

Вдова Валентина Юдашкина хранит молчание и не высказывается о смерти знаменитого мужа. Марина Юдашкина лишь публикует фото кутюрье, который семь лет боролся с раком. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать, появлялся на показах и светских мероприятиях.

Сейчас семье очень трудно принять смерть близкого человека. А тут появилась информация, что ФНС якобы арестовала счета Модного Дома Валентина Юдашкина. Причиной скандального решения стала неуплата налогов на миллионы рублей.

Мол, компания Валентина Абрамовича не отчиталась за весь 2022 год. Поэтому налоговики и арестовали банковские счета Модного Дома.

Впрочем, позже в ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций. "ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.