Вдова Валентина Юдашкина почернела от горя, а маме стало плохо у гроба

Могила Валентина Юдашкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Валентина Юдашкина похоронили 6 мая 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве. Кутюрье несколько лет боролся с онкологическим заболевание. Рак расползся метастазами по всему организму. Перед смертью Валентин Абрамович успел навестить дочку Галю, которая с семьей перебралась в ОАЭ. Повидался модельер и со старенькой мамой Раисой Петровной, которая жила в Израиле. На фотографиях с той поездки 59-летний модельер выглядел счастливым. Но 2 мая 2023 года его сердце остановилось, а любимые женщины погружены в траур.

Прощание с Валентином Юдашкиным прошло на Троекуровском кладбище. С утра там было не протолкнуться. Преданные поклонники, знаменитые друзья и близкие собрались, чтобы проводить кутюрье в последний путь.

В прощальном зале прошла церемония отпевания. Вдова Марина Юдашкина и единственная дочь Галина Юдашкина к светским хроникерам не выходили. В первом ряду вместе с ними сидела мама Валентина Абрамовича. Пенсионерка прилетела на похороны из Израиля вместе с Аллой Пугачевой.

Несколько раз во время прощания Раисе Петровне становилось плохо. А вдова Юдашкина все время плакала. В браке они прожили почти 35 лет и всегда считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они никогда не разлучались. Марина все семь лет, что муж боролся с раком, была не просто рядом. Она поддерживала Валентина Абрамовича, не позволяла ему думать о плохом.

В последний путь Юдашкина проводили аплодисментами. Вслед за гробом шли почерневшая от горя вдова, дочь и мама модельера.