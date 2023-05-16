Тяга к сладкому может быть сигналом о начале серьезного заболевания

Колебания уровня сахара в крови могут вызвать тягу к еде, поэтому постоянный стресс – это дорога к «заеданию» своих тревог и невзгод. Фото: Shutterstock

Замечали, как в конце приема пищи сильно хочется сладкого, даже после очень здорового питания, а кто-то перекусывает на ходу сладким «протеиновым» батончиком и не чувствует угрызений совести, равно как и прибавки на весах. Дело в том, что у нас разная генетика и разные факторы окружающей среды, которые во многом влияют на наш обмен веществ. В чем основные причины того, что тянет на сладенькое, и как этому противостоять, рассказала в своем Telegram-канале врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова.

Почему же нам так сложно отказаться от сладкого?

1 Это может быть показателем уже существующего метаболического нарушения. Возможно, тяга к сладкому сигналит о том, что в организме расстроился обмен углеводов, то есть формируется инсулинорезистентность, открыта, так сказать, дорога к диабету.

- Проявляется это в жизни американскими сахарными горками, то есть, когда вы едите глюкоза в крови взлетает и затем вырабатываемый инсулин роняет ее ниже нормального уровня и вы начинаете «гиповать», это проявляется тягой к сладкому, хочется десерт, — объясняет врач.

2 Недостаток сна может спровоцировать переедание. Так мы пробуем восполнить энергию, а добрать ее можно в быстрых углеводах. Такое классическое сочетание: кофе и десерт. Поэтому, заметили за собой склонность добирать быструю энергию, — позаботьтесь о качестве своего сна.

3 Стресс заставляет гормон кортизол высвобождать глюкозу из печени, что, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови. Мы знаем, что колебания уровня сахара в крови могут вызвать тягу к еде, поэтому постоянный стресс – это дорога к «заеданию» своих тревог и невзгод.

4 Свою роль играет и генетика. Эволюционно мы заточены на потребление быстрых сахаров. Лучше выживали те, кто мог лучше запасти энергию в жировой ткани. Появилось даже такое понятие, как «ген бережливости». То есть, какая-то часть нас все время «говорит» нам при виде сладкого, что хорошо бы это съесть, мол, неизвестно, когда еще представиться такая возможность.

ТОП СОВЕТОВ

Что делать, чтобы преодолеть сахарную зависимость:

1. Начните с плотного завтрака. Чем меньше сахара вы едите утром, тем более сбалансированными вы будете в течение всего дня.

2. Планируйте питание заранее, чтобы не допустить падения уровня сахара в крови и компульсивного поедания сладкого.

3. Обезвоживание может вызвать чувство голода, поэтому пейте много воды. Добавьте в воду лимон, ягоды или другие фрукты, чтобы сделать ее более ароматной.

4. Когда вы хотите сладкое, подождите 10 минут или смените обстановку. Прогуляйтесь или займитесь чем-то. Возможно, вам удастся отвлечься хотя бы от одного приема сладкого.

5. Чтобы утолить тягу к сахару попробуйте варианты углеводов из овощей: сладкий картофель, кабачки, свекла и морковь. Ягоды, из которых сахар выделяется медленнее, чем из других фруктов, возможно, помогут вам. С осторожностью относитесь к фруктам, не делайте их основным приемом пищи.

ВАЖНО!

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как брокколи, цветная капуста или белокочанная, заставляют вас чувствовать себя сытым дольше.

6. Избегайте искусственных подсластителей, таких как аспартам, сахарин и сукралоза, которые, как было доказано, увеличивают тягу к сахару.

7. Обманите свое тело, съев что-нибудь кислое или соленое, когда хочется чего-нибудь сладкого. Кислый вкус или соленый могут стимулировать вкусовые рецепторы и отвлечь вас от тяги к сахару.

8. Имбирь, куркума, корица помогают предотвратить инсулинорезистентность, поэтому не бойтесь потреблять их свободно. Кофе или чай с куркумой или смузи с имбирем, пойдут на пользу тем, кто работает над балансом уровня сахара в крови.

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