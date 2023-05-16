В каждой пятой российской семье общим бюджетом управляет жена

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Ученые доказали, что счастье от денег все-таки зависит. Хотя и косвенно. Последнее исследование ученых показало, что те супруги, которые совместно распоряжаются общими деньгами, больше ценят и уважают друг друга. Однако в России такая практика оказалась не слишком распространенной, только половина семей распоряжаются семейным бюджетом совместно. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

«Справедливо, когда супруги совместно распоряжаются бюджетом», - делится мнением участник опроса.

«Надо все делать вместе! Это приучает к бережливости обоих, десять раз подумаешь, что покупаешь и зачем», - кивает другой.

Однако 19% опрошенных придерживаются другого мнения. У них дома семейной экономикой заведует жена, она в одиночку планирует все покупки и распоряжается бюджетом.

«Я 40 лет в браке, деньги мужа и сына у меня, честно признаться, мне уже давно надоело вести бюджет, но никто на себя эту обязанность не берет», - рассказывает участница опроса.

«Не люблю касаться вопросов бюджета, одно знаю, получил пенсию, отдал жене и все, пусть она думает, чем кормить семью», - говорит другой.

«Бюджет общий, но у денег я хозяйка и планирую все траты я. Однажды поссорилась с мужем, не разговариваем. Он получил зарплату, сел за стол напротив меня и делит деньги на две кучки. И одну двигает ко мне. Я отодвигаю обратно и говорю: «Мне или все или ничего». Он сложил их вместе и положил передо мной», - делится своей историей еще одна участница исследования.

А вот 7% опрошенных говорят, что у них в семье бюджетом и семейной экономикой ведает муж, он все планирует и покупает.

5% добавили, что в их семье за бюджетом следит тот, кто в настоящее время работает, или тот, кто больше зарабатывает.

А вот оставшиеся 13% сообщили, что в их семьи у мужа и жены нет общего бюджета, каждый живет на свою зарплату и решение о любых тратах принимает самостоятельно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,8 тысячи человек.

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