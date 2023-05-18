Как получить деньги от государства за детей, за покупку лекарств, за ипотеку: Простая инструкция по всем налоговым вычетам

- Не перепутай слова: «Папа Карло меня кличет. Он надеется на вычет!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начнем с главного. Налоговый вычет - это в привычном понимании возврат части ранее уплаченного нами НДФЛ (13% налога на доходы физических лиц).

НДФЛ мы платим со всех наших доходов - зарплат, гонораров, премий и т. д. И чаще всего об этом даже не задумываемся, ведь все расчеты по НДФЛ ведет работодатель, который выступает налоговым агентом - платит за нас налоги. А мы получаем зарплату уже за вычетом этого налога. Но государство дает нам возможность вернуть какую-то часть выплаченного налога. Можно было бы сказать: мелочь, но приятно. Но порой это совсем не мелочь, а весомая прибавка к личному бюджету.

Кому полагается?

Только гражданам России с официальным доходом, с которого платится НДФЛ.

Стандартные

Вычеты взрослым с инвалидностью, чернобыльцам, блокадникам, родителям погибших при исполнении обязанностей военнослужащих и др.

Сумма - 500 рублей или 3000 рублей за каждый месяц года. Все зависит от категории налогоплательщика. Чернобыльцам - 3000, инвалидам с детства - 500.

Чтобы оформить вычет, нужно представить в бухгалтерию работодателя:

- заявление;

- подтверждающие документы, которые зависят от категории налогоплательщика. Например, справку об инвалидности, удостоверение ветерана боевых действий и прочее.

Вычеты на детей

Да-да, за обычного ребенка нам тоже полагается налоговый вычет - это касается едва ли не всех, но пользуются этой льготой очень немногие. Их могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители. Предоставляется с месяца, в котором родился ребенок, и до конца того года, в котором он достиг 18 или 24 лет, если продолжает учиться очно.

Сумма - по 1400 рублей в месяц за первого и второго ребенка, за третьего и последующих - по 3000.

На детей с инвалидностью вычеты больше:

12 000 рублей - для родителей и усыновителей;

6000 рублей - для опекунов, попечителей и приемных родителей.

Плюс к этим суммам - обычный детский вычет.

Одиноким родителям вычеты предоставляются в двойном размере.

Лимит: вычеты на детей выплачиваются до тех пор, пока доход родителя с начала года не превысит 350 000 рублей. Как только есть превышение, вычетов не будет. Получать снова можно со следующего календарного года.

Пример расчета вычета на детей

В семье есть один ребенок. Оба родителя имеют право на стандартный вычет - каждый по 1400 рублей в месяц. Предположим, что зарплата матери и отца составляет по 25 000 рублей.

Если у человека нет детей, то налог 13% удерживается из всей его зарплаты. Если это 25 000 рублей, то 13% составят 3250 рублей, и на руки человек получит 21 750 рублей.

Если речь идет о вычете, то его сначала минусуют из зарплаты (25 000 руб. - 1400 руб. = 23 600 руб.), а налог начисляют уже от остатка: 23 600*13% = 3068.

Экономия на одного родителя - 182 рубля, на двоих - 364 рубля в месяц. В нашем случае за год зарплата каждого родителя не превысит 350 000, поэтому вычет они смогут получать в течение 12 месяцев. Общая сумма экономии на НДФЛ для обоих составит 4368 рублей в год, сумма совсем не лишняя.

Чтобы оформить вычет, нужно представить в бухгалтерию работодателя:

- Копию свидетельства о регистрации брака или копию паспорта с отметкой о регистрации брака.

- Копии свидетельств о рождении детей.

- Справку из вуза или среднего специального учебного заведения о том, что ребенок учится на дневном отделении (если он студент).

- Копию справки об инвалидности, если у ребенка есть инвалидность.

- Опекуны и попечители представляют документы, которые подтверждают их право на воспитание ребенка.

Социальные вычеты

Эти вычеты оформляются с платежей на благотворительность, обучение: свое, детей, а также братьев и сестер, лечение и лекарства для себя, супруга, родителей или детей, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть пенсии, на спорт и независимую оценку квалификации.

Максимальная сумма социального налогового вычета - 120 000 рублей. Эта та предельная сумма, налоги из которой можно заявить к вычету. Например, налогоплательщик потратил 70 тысяч на обучение детей, 50 тысяч на лекарства, столько же на накопительную часть пенсии. Нужно выбрать расходную часть так, чтобы она составила 120 тысяч.

Как получить?

- Обратиться в налоговую по истечении календарного года.

- Непосредственно через работодателя.

Подаете в налоговую копии договора и платежных документов, подтверждающих право на вычет. Далее налоговая сама направит уведомление на вычет работодателю. Получить вычет через работодателя можно по расходам на лечение, обучение, занятия спортом, а также на добровольное страхование жизни. Исключение - вычет по расходам на благотворительность.

Срок давности: три года. В 2023 году еще можно получить вычет за 2020 год, за 2019-й - уже нет.

На лечение

Вычет можно получить на себя, супруга, родителей, детей до 18 лет.

Расходами считаются:

- покупка лекарств по назначению врача;

- приемы врачей, обследования, анализы, процедуры;

- дорогостоящее лечение (высокотехнологическая помощь, сложные зубные ортопедические манипуляции, ЭКО и т. д.);

- оплата по договору ДМС (добровольного медстрахования).

Для получения вычета важно, чтобы клиника была в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), где указываются соответствующие лицензии.

Размер вычета зависит от вида лечения:

Если в справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы стоит код 1, то до 120 тысяч.

Если код 2 (дорогостоящее лечение), расходы принимаются к вычету без ограничений. Например, от полумиллиона рублей вернуть вы сможете 65 тысяч.

Право на вычет подтверждается, если есть:

- справка об оплате медицинских услуг (ее выдают в медклинике);

- копия рецепта на лекарство;

- копии платежных документов: чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и др.;

- если вы платили за кого-то из родственников, документы, подтверждающие родство.

Далее либо подаете в налоговую указанные выше документы и заполненную декларацию 3-НДФЛ (ее можно заполнить онлайн на сайте nalog.ru) по итогам года, в котором понесли расходы (за расходы в 2022 году документы подаем в 2023 году). Либо в том же году подаете документы в налоговую, та отправляет уведомление работодателю, и вы получаете свой вычет в форме уменьшения исчисления налогов из зарплаты без ожидания следующего года.

На обучение

Вычет можно получить на себя, своего ребенка (в том числе опекаемого) до его 24-летия включительно, брата или сестры до их 24-летия включительно.

Это может быть обучение на любой форме: дневной, вечерней, заочной. Детсады, частные школы, вузы, ссузы, автошколы, заграничные учреждения и т. д. Главное - наличие у организации лицензии на образовательную деятельность. Если вы оплачиваете учебу маткапиталом, вычет не предоставляется.

Максимальная сумма вычета на детей - 50 тысяч рублей. На себя или брата/сестру - 120 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ!

Вычет на обучение предоставляется только за тот год, в котором были оплачены расходы на обучение. Если вычет не был использован полностью, его остаток на следующий год не переносится.

Право на вычет подтверждается, если есть:

- копия договора с образовательным учреждением;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копии документов, которые подтверждают родство с братом или сестрой;

- копии документов, которые подтверждают опекунство или попечительство;

- справка из учебного заведения об обучении в тому году, за который предоставляется вычет;

- платежные документы.

Далее - либо подаете в налоговую указанные выше документы и заполненную декларацию 3-НДФЛ по итогам года, в котором понесли расходы. То есть за расходы в 2022 году документы подаем в 2023 году. Либо в том же году подаете документы в налоговую, та отправляет уведомление работодателю, и вы получаете свой вычет в форме уменьшения исчисления налогов из зарплаты без ожидания следующего года.

Заниматься спортом полезно... для кошелька. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На спорт

Вычет можно получить за расходы на себя и на детей.

Главное, чтобы организация или ИП, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, были включены в список (в нем уже 4400 участников), утверждаемый Министерством спорта.

Максимальная сумма вычета - 120 тысяч рублей.

Право на вычет подтверждается, если есть:

- копия договора с организацией;

- кассовый чек;

- свидетельство о рождении, если затраты на детей.

Далее либо подаете в налоговую указанные выше документы и заполненную декларацию 3-НДФЛ по итогам года, в котором понесли расходы (то есть за расходы в 2022 году документы подаем в 2023 году). Либо в том же году подаете документы в налоговую, та отправляет уведомление работодателю, и вы получаете свой вычет в форме уменьшения исчисления налогов из зарплаты без ожидания следующего года.

Имущественные

Это вычеты по расходам на покупку жилья или его продажу.

Срока давности нет.

При покупке жилья

Вычет может получить покупатель квартиры. И не важно, заплатил он за нее полностью или нет.

Если вы получили жилье в наследство или в подарок, вычет не предоставляется.

Право на вычет появляется после подтверждения права собственности:

- квартира в новостройке - должен быть подписан акт приема-передачи жилья;

- вторичка - свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.

Но с 2022 года налоговая служба не требует этих документов. Данные о недвижимости и ее владельцах хранятся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН). И Росреестр сам передает эту информацию в налоговую.

Пример расчета

Допустим, стоимость квартиры 6 млн рублей. Это значит, что каждый из супругов может подать на налоговый вычет: муж - 2 млн рублей и жена - 2 млн рублей.

2 млн умножаем на 13% (подоходный налог) и получаем 260 тысяч рублей к возврату.

Итого: супруги могут вернуть 520 тысяч рублей.

Если квартира (или приобретенная доля в ней) стоила 1,5 млн рублей, то вычет составит 195 тысяч. Получить вычет с оставшихся 500 тысяч рублей можно будет при покупке другой квартиры.

Внимание!

Имущественный вычет за покупку жилья можно получить лишь раз в жизни. При этом остаток имущественных налоговых вычетов можно переносить на последующие налоговые периоды до его полного использования.

Если берете квартиру в ипотеку, то есть возможность получить вычет за проценты по ипотеке. Главное, чтобы кредит был именно целевым на покупку недвижимости.

Необходимые документы:

- копия кредитного договора;

- справка банка о размере уплаченных по кредиту процентов;

- копии платежных документов.

Максимальная сумма вычета по процентам - 3 млн рублей. С этой суммы можно получить 390 тысяч рублей.

Этот вычет дается только на один объект, нельзя оставшуюся сумму перенести на другое приобретаемое жилье. Неиспользованный остаток сгорает.

Подать заявку на вычет можно по старинке через налоговую, заполнив декларацию 3-НДФЛ, работодателя. А можно по упрощенной схеме, которая действует с мая 2021 года, - через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы nalog.ru. Работает схема максимально просто. Вы купили квартиру, оплатив сделку через банк. Если банк подключен к системе обмена информацией (а таковых в ней уже несколько десятков), то он сам сообщает в ФНС о вашей сделке. В личный кабинет приходит уведомление: «У вас есть право на вычет, подпишите заявление». Вы подписываете заявление электронной подписью (ее можно получить здесь же - в личном кабинете), отправляете заявление. Проверка данных займет один месяц, возврат налога - в течение 15 дней.

При продаже жилья

Если вы продали недвижимость, полученные деньги считаются доходом и с них нужно заплатить налог - 13%. Но он начисляется не от полной стоимости квартиры, а с разницы между стоимостью покупки и продажи.

Нюанс. Налог не нужно платить, если продаваемая квартира была в вашей собственности больше 3 или 5 лет. Больше 3 лет - если это ваше единственное жилье, вы его продаете и вы являетесь его собственником больше трех лет. Больше 5 лет - если у вас несколько квартир и вы являетесь собственником продаваемого объекта больше 5 лет.

Но важно, что при расчете налога при продаже недвижимости вы можете воспользоваться имущественным вычетом - он составляет 1 млн рублей.

Пример расчета

Допустим, в 2021 году вы купили квартиру за 5 млн рублей. В 2023 году продаете ее за 6,5 млн. Налог нужно будет заплатить по такой схеме (6,5 млн - 5 млн - 1 млн имущественного вычета)*13% = 65 тысяч рублей.

Право на вычет подтверждается копией договора купли-продажи.

Если стоимость продажи жилья не превышает сумму имущественного вычета в 1 млн рублей, то доходы от продажи недвижимости можно не указывать в декларации 3-НДФЛ и не платить с этого дохода налог.

Этот вычет можно использовать всякий раз, как продаете жилье. Хоть каждый год. Ограничений нет.

Инвестиционные

Инвестиционный вычет оформляется по результатам доходов от операций с ценными бумагами и индивидуального инвестиционного счета (ИИС):

- вычет на долгосрочное (более трех лет) владение ценными бумагами, при продаже таких акций не нужно платить НДФЛ;

- вычет на доходы от ИИС: при купле-продаже ценных бумаг на таком счете резидент освобождается от уплаты налога с прибыли;

- вычет при переносе убытков на будущие периоды.

Максимальная сумма вычета - количество лет нахождения ценных бумаг в собственности умножить на 3 млн рублей.

По этим вычетам тоже действует упрощенный порядок либо через личный кабинет на сайте банка, либо через личный кабинет на сайте ФНС.

Право на вычет подтверждается документами, в которых прописан срок владения ценными бумагами.

Профессиональные

Вычеты для людей со статусом ИП (индивидуальный предприниматель) или без него, работающих по гражданско-правовым договорам, и тех, кто занимается частной практикой:

- ИП на общей системе налогообложения, то есть те, кто платит НДФЛ с коммерческих доходов по ставке 13 или 15%;

- нотариусы;

- адвокаты;

- люди, которые занимаются частной практикой: охранники, детективы и другие;

- физлица без статуса ИП, которые работают по гражданско-правовым договорам;

- авторы, которые получают вознаграждение.

В данном случае вычеты могут быть 20 - 40% от дохода или на сумму расходов, связанных с получением доходов.

Для оформления вычета нужно в следующем году подать в налоговую декларацию и приложить к ней документы о понесенных расходах.