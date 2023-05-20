Как выглядят самые старые деревья на Земле: Росточками они видели каменный век, а сейчас их спиливают недотепы

Сосне по имени Мафусаил 4854 года. И этот возраст убедительно доказан. Фото: Shutterstock

Сколько лет было самому старому человеку в мире? Если верить библейской притче, век героя Мафусаила длился 969 лет. Но его долгожительство меркнет перед деревом - довольно невзрачным, однако крепко стоящим на склоне Белых гор в Калифорнийском лесном заповеднике Инио. Оно тоже носит имя Мафусаил, но старше тезки раз в пять! Этот представитель вида сосны остистой межгорной отпраздновал в этом году внушительную дату - 4854-й день рождения!

Старше пирамид

До пятитысячного юбилея осталось совсем ничего (ну по сравнению с прожитым). Цифра впечатляет - ведь скромное дерево гораздо старше великих пирамид Гизы (тех самых, которых по египетской пословице боится само время). Но факт вообще перестает укладываться в голове, если осознать, что в момент, когда сквозь каменистую почву пробился росток будущего долгожителя, на дворе как раз завершился каменный (!) век. И деревянный Мафусаил не спеша пережил бронзовый, железный, наконец, атомный века. А если человечество не возьмется за ум - то он и нас переживет, благо находится в одном из самых диких мест Северной Америки. Собственно - в немалой степени климатические особенности и генетическое своеобразие и стали причиной бесконечного мафусаилова века замечательной сосны.

Древняя сосновая роща находится на высоте 3000 метров над уровнем моря. Разреженный воздух убивает почти все болезнетворные бактерии. Сушь, разбавляемая порой только снегом, исключает древесное гниение. Каменистая почва и просмоленная крепкая древесина не оставляют шансов насекомым-вредителям. Суровые условия научили Мафусаила и его братьев очень бережно расходовать питательные вещества, которыми так небогаты Белые горы. Это еще одна из причин долголетия: сосна просто очень медленно росла - не более трех сантиметров за век.

В этих условиях выживают лишь настоящие спартанцы. Остальных шальные ветра сбрасывают в пропасть.

Внешне дерево действительно похоже на старого изувеченного воина: скрученный винтом ствол, покореженные ветви, кора в шрамах... Но тут виновата не только природа, но и люди. В 1950-х, после того как пресса сообщила о находке дендролога Эда Шульмана, к естественной машине времени потянулись тысячи паломников и туристов. И каждый хотел унести с собой на память хоть веточку, хоть кусочек коры. Мафусаил оказался на грани гибели. И тогда ученые просто убрали все указатели, как бы спрятав дерево среди подобных, - там их целая роща: поди разбери, кто старше. Настоящее местоположение старца знают лишь несколько исследователей и смотрителей.

Прометей спиленный

Несмотря на многочисленные призывы раскрыть тайну самого старого дерева, ученые держат рот на замке. Причина - история сосны по имени Прометей. Древнегреческий брат из Невады был постарше библейского из Калифорнии. В этом году сосне исполнился бы 4921 год, и ее бы считали самым старым растением Земли. Но произошел трагикомический случай. В 1964 году аспирант, изучавший ледники в тех местах, решил Прометея спилить, чтобы исследовать его годовые кольца - по их форме можно, словно по справочнику, читать периоды глобального потепления и похолодания (а также отмечать следы природных катастроф - такие отметины находили в спилах лиственниц после взрыва Тунгусского метеорита). Ну почитать-то он почитал. А пересчитав кольца, впал в ступор: оказалось, что он завалил самое древнее из известных деревьев. Редкий пример идиотизма человека с научной степенью.

Тогда, конечно, возникает вопрос: а как же подсчитали возрастные кольца Мафусаила, если не пилили? Оказывается, есть способ и удовлетворяющий научное любопытство, и не приносящий вреда дереву. Просто специальным длинным полым сверлом берется керн из ствола, и уже по нему идет подсчет лет и зим.

Андский дедушка

Именно этот способ использовали при исследовании конкурента из Чили. Местные ученые обнаружили в Андах древний кипарис возрастом аж 5484 года! Естественно, долгожителю тоже присвоили имя собственное - Прадедушка.

Предположительный возраст кипариса из Чили, получившего имя Прадедушка, - 5484 года! Именно это дерево претендует на звание нового рекордсмена. Фото: albertolarrains/Wikimedia Commons

Дед воистину велик (особенно на фоне другого более корявого деда - калифорнийского) - рост 60 метров, диаметр 4 метра, обхват 11 метров. Керны брали несколько раз, но до сих пор не смогли сделать достаточно длинное и прочное сверло, чтобы оно достало до середины. Возраст рассчитали с помощью математической модели, основанной на предыдущих пробах. Американцы требуют доказательств посерьезнее. Чилийцы обещали предоставить, но не уточнили, какие именно.

Ох, лишь бы не спилили Прадеда, как тот идиот-аспирант.

КСТАТИ

Пальму первенства у самых древних на планете деревьев пытается отнять ель по имени Старый Тикко. Она (или он - в Европе сейчас не разберешь) находится в шведской провинции Даларна. И, как утверждает первооткрыватель Лейф Куллман (который назвал ель в честь своего безвременно почившего пса), дереву 9550 лет! С ума сойдешь кольца считать!

Но все не так просто. Керн, взятый из ствола, демонстрирует совсем не серьезный возраст - едва-то пару сотен. А вот радиоуглеродный анализ корня показывает раз в пятьдесят поболе. В чем же загадка? А нет никакой загадки! Тикко - всего лишь «молодой» отросток от корня. А сам древесный монстр просто не дожил до красивого юбилея. Молния ли в него ударила или жучки-короеды постарались - сие науке неизвестно...