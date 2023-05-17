"Фортификация на соплях" с сеткой–рабицей обошлась налогоплательщикам Суоми в кругленькую сумму

Финны строят забор на границе с Россией по заветам Яценюка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы-таки будете, наверное, смеяться, но похоже, что финны позвали к себе консультантом Сею Яценюка. Который был премьер-министром Украины и вдохновенно пилил бабло на реализации им же самим предложенного проекта "Стена", который, по мысли автора, должен был преградить путь "русским танкам" через российско-украинскую границу.

На Украине тогда буйно фантазировали на предмет высоких стен и насыпей, непреодолимых рвов с водой, самые нетрезво мыслящие предлагали даже запустить крокодилов, а на вопрос, как рептилии помешают танкам, лишь разочарованно пожимали плечами – такую красивую идею испортил, подлец! Про видеокамеры и датчики, вообще, молчу. В итоге все выродилось в криво поставленную сетку-рабицу на небольшом по протяженности участке, которую Яценюк лично визуально протестировал, но трогать побоялся – вдруг упадет. Потом закончились деньги, а сетку хозяйственные мужики потырили и поставили себе на дворы – курей и коз на потраву в огород "не пущать". Что касается Яценюка, то он благополучно свинтил во Флориду в США, где у него появились сразу несколько не самых дешевых вилл.

И вот теперь его опыт оказался востребован во всей красе. Помните, не так давно власти Финляндии объявили, что будут строить стену на границе с Россией? Ну вот, тестовый участок построили. Не смейтесь, но это все та же сетка-рабица. Я, кстати, не удивлюсь, если это им украинцы продали то, что не успели стырить хозяйственные приграничные украинские мужички.

Финские пограничники опубликовали фотографии уже оборудованного тестового участка границы, и тут граждане Финляндии, мягко говоря, офонарели. А некоторые кинулись проверять свои коттеджи на загородных участках. Поскольку мнения у финнов разошлись, и они так и не смогли прийти к единому мнению, что им показали: "забор вокруг детского садика" или же "ограждение садового участка в коттеджном поселке".

Нашелся даже профессор университета Восточной Финляндии, некий Юсси Лайне, заявивший, что возводимое ограждение не имеет ничего общего с чертежами изначального проекта, который представляли пограничники. Он также заметил сходство с забором для детской площадки и заявил, что даже если рассматривать оборудованный участок в качестве шутки, это все равно не спасает весь проект. Который, по его мнению, бесполезен и является напрасной тратой денег налогоплательщиков.

Ну, это кому как. Тем, кто рулит проектом, он явно полезен. Финские власти планируют потратить чуть ли не 400 миллионов евро на проект, по которому сетку поставят вдоль границы на протяжении 200 километров. А уложиться финны хотят в 3-4 года. Четырех классов средней школы и курса арифметики в пределах четырех действий достаточно, чтобы понять, один (!) погонный метр сетки-рабицы на границе с Россией обойдется финским налогоплательщикам в 2 000 (а теперь прописью, а то аж самому не верится, в две тысячи - !!!) евро!

Нет, понятно, что для Яценюка это совсем не масштаб. Он привык миллиардами ворочать, но так его в Финляндии вроде и не видели. Вполне вероятно, проконсультировал Хельсинки на удаленке за гонорар, а финны творчески переосмыслили и внедрили. Потому что коррупции, как вы понимаете, ни на Украине, ни в Финляндии нет. А сетку-рабицу, судя по всему, просто некуда девать. Затоварились.

А господину профессору по имени Юсси можем лишь посоветовать не советовать про то, в чем он не понимает. Потому что заборчик совсем даже не бесполезен, особенно для некоторых, если к нему подойти с умом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в 3 млн долларов: Это был сигнал Зеленскому от "хозяев"

Американцы показали Зеленскому, что он у них на крючке и послали сигнал, чтобы он не рыпался (подробнее)