155 лет со дня рождения самого вкалывающего царя: Почему Николай II перевёл двор с французского шампанского на отечественное

Знают о Николае у нас до сих пор очень мало

Николаю II в историческом смысле повезло меньше других российских царей: его до сих пор воспринимают через штампы. Помните учебники и кино? Николай Кровавый, самый слабый русский царь, Николашка, Николай Второй Романов - предводитель хулиганов… Это все во многом - стараниями большевиков, которым надо было очень быстро доказать населению, что свергли и расстреляли царя они не стихийно, а за дело. А насчёт информационных технологий убеждения большевики были ох не дураки.

Знают о Николае у нас тоже до сих пор очень мало. Спроси человека на улице - он перечислит штампы: Матильда, Распутин, стрелял кошек, Ходынка, убит в Екатеринбурге. Все.

Между тем это был, без преувеличения, самый вкалывающий российский царь. «Работаю как каторжный», писал он о себе в дневниках и письмах. Провел немало реформ. И во многом именно его усилиями Россия поднялась к 1913 году на те высоты, о которых принято вздыхать: какая была страна, какое благословенное время… Вы никогда не задумывались, почему в учебниках такое странное противоречие: царь якобы никчемный, а страна при нем процветала?

Если проводить параллели начала ХХ века с сегодняшней Россией, то просто поражаешься, как их много. Вот только несколько, а продолжать можно долго.

1. Первая мировая. Николай понимал, насколько малореально ее избежать. Разведка работала неплохо, он видел, какими темпами милитаризируется Германия, как накапливается оружие. Как растут и расползаются крупповские заводы, как изобретаются все более и более чудовищные орудия (погуглите «Большую Берту» - ахнете). Николай понимал, что все это - не для обороны, и рано или поздно рванет. Он всеми силами пытался предотвратить большую войну - как умел, убеждал избегать ее германского кайзера Вильгельма II. Своего друга и кузена (крестного отца цесаревича Алексея, между прочим). И понимал при этом, что Вильгельм его рано или поздно предаст. Изданы на русском языке переписка двух самодержцев, а также материалы о развитии сталилитейного дела Круппов. Все это даёт достаточно четкое представление, как и почему дело дошло до Первой мировой.

Русский император Николай II и германский император Вильгельм II

2. Предательство Вильгельма II, которому Николай одновременно и доверял, и не доверял. И шире - предательство Германии (ничего не напоминает?). «Друг Вилли» всячески убеждал российского царя, что хочет только мира, и только они вдвоём могут этот мир сохранить. А как на подстрекателей большой войны кивал на англичан. Сам между тем копил военные ресурсы. Игра эта была даже не двойная, а по всем фронтам: «Милейший Ники, мне необходимо получить от тебя положительные гарантии, что ты будешь помогать мне в том случае, если Англия и Япония объявят мне войну» (декабрь 1904). Одновременно Вильгельм прямо-таки толкал Николая на ошибочные и неудачные военные шаги на Дальнем Востоке («Это предначертано небом!»). Все для того, чтоб отвлечь Англию и Японию от Германии. А когда Николай, говоря сегодняшним языком, повелся, случилась катастрофа, и Вильгельм притворно сочувствовал: «Ты был не готов к войне с Японией».

3. Продолжаем параллели с современностью. Очень пристальное внимание Николай обращал на Дальний Восток - строительство железных дорог, попытки закрепиться в Тихоокеанскими регионе (аренда Порт-Артура). Все это не только потому, что там пересекались интересы России с вечным соперником - Англией. Уже в начале ХХ века было очевидно, что регион будет бурно развиваться. Сам Николай, например, предполагал, что население Китая к концу века вырастет до миллиарда.

4. Николай пытался переустроить мировые отношения по более справедливым принципам. Именно по его инициативе в 1899 году в Гааге была собрана 1-я мирная конференция - прототип всех последующих мировых организаций. Предложения России были такие: ограничить рост вооружений; запретить новые взрывчатые вещества, удушливые газы, разрывные пули; установить третейский суд для споров между державами. Почти всем этим предложениям воспротивилась Германия.

5. Бурный экономический рост, индустриализация начались при Александре III и продолжились при Николае II. Вначале века вчетверо выросла добыча угля в Донбассе, разрабатывались Кузбасс, добыча нефти. Однако при этом большая доля машин и оборудования импортировались. Например, двигатели для самолетов - отрасли, которая только начала развиваться в начале ХХ века. Из-за этого Россия отставала от Европы по числу самолетов примерно вчетверо. Николай понимал проблему, и говорил, что стране крайне необходимы технические учебные заведения, «а университетов уже достаточно». В итоге к 1914 Россия становится, наряду с США, мировым лидером в области технического образования, опередив Германию. И одновременно - лидером в сфере женского образования: девочек в гимназиях больше, чем мальчиков.

Протяженность железных дорог за время правления Николая II увеличивается почти вдвое. Строить их не прекращали даже во время Первой мировой.

6. Стремление Николая заменить отечественные марки импортными, даже если они уступали в качестве. Например, царь приобрёл два автомобиля завода «Руссо-Балт» (серийное производство начато в 1909). Всего в императорском гараже было 58 разных марок авто. Царь, разумеется, понимал, что «Руссо-Балт» уступал американским моделям. Однако производство поддерживалось правительством. Устраивались автопробеги «Руссо-Балта» из Петербурга в Севастополь и даже в Монте-Карло.

Царь приобрёл два автомобиля завода «Руссо-Балт»

Ещё пример. По инициативе Николая двор перешёл на отечественное шампанское. Вместо французского «Гейздик-Монополь» к царским обедам стали подавать русское «Абрау-Дюрсо». Придворные вздыхали: французское им нравилось больше. Но царь был неумолим. Любил, кстати, Николай и крымскую мадеру из подвалов Массандры.

7. И совсем будто про сегодняшний день: к 1913 Россия становится главным экспортером сельхозпродукции - 2/5 от мирового уровня. По производству пшеницы мы на третьем месте, картошки - на четвёртом. Экспорт вологодского сливочного масла превышает экспорт золота. Золотой рубль на рубеже XIX - XX веков становится самой крепкой мировой валютой.

8. Военная реформа. После революции 1905 года сокращены сроки службы с 5 до 3 и 4 лет (в разных родах войск) улучшен быт солдат-срочников. Изменена солдатская военная форма - до этого были жалобы на качество сукна и сапог. Николай , человек спортивный, лично эту форму испытал в крымской Ливадии: намотал солдатские портянки, облачился в галифе и гимнастерку и при полной амуниции, с шинелью-скаткой через плечо и оружием прошел 7 вёрст по жаре. Остался доволен.

Николай II в солдатской форме

КСТАТИ

Не читайте царских дневников

Большая ошибка судить о Николае по его дневникам. Он описывает свои дни скупо, в основном говорит о второстепенных событиях: обедали с мамá, заезжал Сандро (великий князь Александр Михайлович, друг), охотился, гулял… Почитает обыватель - и готов вывод: какой-то никчемушный царь. Но тут надо понимать, что такое вообще царские дневники. Описывать на бумаге о реальные государственные дела и тем более государственные размышления было не принято. Но вести дневник был обязан каждый член семьи, каждый великий князь - для истории. Потому и писали о мелочах. Особенно показателен в этом смысле дневник второй дочери царя, Татьяны. Это уже просто какая-то карикатура на дневник.

Чтобы понять, чем царь занимался каждый день и о чем размышлял, нужно читать его переписку с близкими людьми. Мысли, сомнения - все там.