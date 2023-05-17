«Бронебойщик» идет на передовую: Российские оборонные заводы поставили на поток производство новой мощной авиаракеты

Пуск ракеты С-80ФП «Бронебойщик». Фото: Пресс-служба АО «НПК «Техмаш»

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Есть такая особенность развития боеприпасов - каждый хороший образец порождает лучший. Это как раз про новый «Бронебойщик».

Много лет на вооружении нашей армии стояла неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-8 или просто «восьмерка». Это слово «неуправляемая» вызывало у меня скептические мысли, пока не увидел, как в Афгане наша боевая вертушка этой самой «восьмеркой» снайперски крошила душманскую банду в горах.

С-8 до сих пор остается в строю. И до недавних пор многие инженеры-конструкторы (да и авиационные спецы) считали, что из этого изделия уже ничего более стоящего не выжать. Достигла, мол, она своего потолка. А вот «золотые головы» Научно-производственного концерна «Техмаш» и НПО «Сплав» так не думали. И решили сделать за свой счет более мощную ракету. Так сказать, в инициативном порядке. И сделали.

Некоторые начальники в Минобороны поначалу отнеслись к новшеству с недоверием, даже «капризничали». Крутили носом, вносили коррективы в техническое задание. Но когда концерн изготовил первую партию перспективных НАР и провел опытно-войсковые испытания (отработали их боевое применение на практике), ракете был дан зеленый свет. И вот сейчас оборонщики поставили ее на поток. Ну а поскольку новая ракета по некоторым параметрам происходила из знаменитого рода С-8, то и шифр ей дали соответствующий - С-8 ОФП. Нет, это не про физкультуру. ОФП - осколочно-фугасная проникающая. И имя подобрали грозное - «Бронебойщик».

Подвесной блок с ракетами С-8. Фото: ru.wikipedia.org

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новая ракета выполнена в так называемом старом форм-факторе изделий С-8. Другими словами - габариты и форма такие же. Это значит, что для нее отлично подходят уже существующие пусковые блоки. А это значит, что не нужно ни дополнительных разработок, переоборудования. Плюс экономятся деньги и, главное - время.

При этом используются совершенно новые компоненты и решения, обеспечивающие существенный рост основных характеристик.

Да, калибр ракеты С-8ОФП остался прежним – 80 мм. Длина изделия - 1500 мм, что в целом соответствует другим представителям семейства. Стартовая масса – 17 кг. Но у «Бронебойщика», в отличие от «матери» - С-8, - новая осколочно-фугасная боевая часть (БЧ) проникающего типа. БЧ массой 9 кг несет более 2,5 кг взрывчатого вещества (в оригинальной С-8 был 1 кг).

К тому же у него упрочненный корпус с внутренней насечкой - это обеспечивает больший разлет осколков.

БЧ комплектуется двухрежимным контактным взрывателем - он может быть установлен на подрыв при контакте с целью или с некоторым замедлением – для пробития преграды и взрыва за нею.

Для новой НАР разработан твердотопливный ракетный двигатель с повышенными энергетическими показателями - с его помощью обеспечивается полет на дальность до 6 км (самые совершенные модификации С-8 летают на 3-4 км). За счет нового движка, говорят боевые вертолетчики-испытатели, упрощается построение боевого захода и сокращается вероятность вхождения в зону поражения ПВО и зенитчиков противника. То есть повышается безопасность экипажа. Кроме того, новый двигатель компенсирует значительный рост массы самой ракеты и ее боевой части.

Еще один важный «плюс»: благодаря сохранению этого самого старого форм-фактора изделие С-8ОФП может использоваться со всеми уже существующими в ВВС подвесными пусковыми блоками. Подобные устройства могут нести от 7 до 20 ракет. А отсюда и вывод: «Бронебойщики» могут применяться широким кругом отечественных самолетов и вертолетов фронтовой авиации.

Знакомые спецы в оборонке сообщили мне, что новое оружие в первую очередь получат штурмовики Су-25, а также ударные многоцелевые вертолеты.

БЧ пробивает различные преграды - кирпичные и бетонные постройки (что во время спецоперации, как мы знаем, очень актуально). А кроме того, во время испытаний С-8ОФП эффективно уничтожала и легкобронированную технику.

В общем, то что и нужно сегодня на поле боя.

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