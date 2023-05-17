"Предавший раз, предаст и дважды": Россияне считают необходимым пожизненно присваивать статус иноагента

Иноагенты начали массово пытаться оспаривать свой статус в России. В суд уже подали Максим Галкин*, Земфира*, Семен Слепаков* и Илья Варламов*. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иноагенты начали массово пытаться оспаривать свой статус в России. В суд уже подали Максим Галкин*, Земфира*, Семен Слепаков* и Илья Варламов*. Однако большинство россиян заявили, что статус иноагентов снимать с них нельзя ни в коем случае. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 67% опрошенных считают, что статус иноагента должен присваиваться пожизненно. Если человек однажды свернут не на ту дорожку, то больше ему доверия быть не может, считают участники исследования.

«Предавший раз, предаст и дважды», - говорит один из опрошенных.

«Ни при каком условии нельзя снимать статус иноагента. Предательство у них в крови», - кивает другой.

А вот остальные участники опроса считают, что обелить себя иноагент может, но для этого ему придется постараться. К примеру, 10% россиян верят, что простить человека можно, если он, к примеру, заплатит крупный штраф в пользу специальной военной операции.

Еще 7% опрошенных предлагают снимать статус иноагента с тех, кто раскается и публично извинится за свои проступки. Еще 7% взывают в закону и говорят, что отстаивать свою невиновность иноагенты должны в суде. Если им удастся доказать, что обвинение было ошибочным и несправедливым, тогда, конечно, их следует оправдать.

«Должен закон работать, а не желания людей», - категорично говорит участник опроса.

4% россиян считают, что статус иноагента можно со временем снять с тех, кто начнет помогать государству. А еще 3% - с тех, кто полностью прервет контакты с Западом. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 14 тысяч человек.

*признаны в РФ иноагентами