Почему Галкин*, Земфира*, Слепаков* и другие иноагенты массово ринулись оспаривать свой статус

Максим Галкин* решил оспорить свой статус иноагента в суде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За последние пару суток сразу несколько знаменитостей, уехавших из России и признанных иностранными агентами, обратились в суд с оспариванием своего статуса, которым раньше бравировали перед зарубежной публикой. Среди них Максим Галкин*, Земфира*, Семен Слепаков*, Илья Варламов* и многие другие. В Сети недоумевают: а что, собственно, случилось? Может, флешмоб какой-то, а мы и не в курсе?

Впрочем, для специалистов такой вопрос не стоит, ведь они прекрасно знают: закон накладывает на иноагентов массу хлопотных обязательств, невыполнение которых чревато серьезными рисками.

- Например, иноагентам необходимо предоставлять отчетность по своей деятельности – по финансированию, которое они получают, по движению денежных средств, - рассказала в эфире Радио КП адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. - И подавать эту отчетность нужно в определенное время. Если этого не сделать, может наступить как административная ответственность (штрафы), так и уголовная – до двух лет лишения свободы. Поэтому отметить этот статус им было бы очень на руку.

По словам эксперта, даже проживание в другой стране не спасет артистов-иноагентов от санкций за несоблюдение российского закона.

- Никто не хочет быть под уголовной ответственностью, быть привлекаем, вызываем и иметь такие негативные последствия, - отметила адвокат. - Плюс все эти граждане прекрасно зарабатывали на территории Российской Федерации, давая концерты, выступая, участвуя во всяких шоу и т.д. А сейчас, когда они имеют статус иноагента, продюсеры и концертные площадки не хотят с ними связываться. Поэтому, говоря о причинах судебных исков, я бы поставила на первое место потерю доходов; на второе – ограничения, которые связаны с этим статусом. Плюс, конечно, это «волчий билет». Иметь такой статус в Российской Федерации значит стать просто нерукопожатным. И согласие с этим статусом лишает их перспективы на территории России к дальнейшему комфортному проживанию, как они привыкли.

Между тем, адвокат обратила внимание на деталь, ускользнувшую от взгляда неискушенной публики. Дело в том, что знаменитые иноагенты не просят снять непочетный статус, а именно оспаривают решение о признании их иноагентами.

- Снятие данного статуса – это внесудебная процедура. Достаточно обратиться в Минюст, подать сведения, что ты перестал осуществлять деятельность, связанную с деятельностью на иностранное государство, перестал получать финансирование, - объяснила Мария Ярмуш. - И в принципе, если Минюст это увидел бы, гражданин был бы исключен из этого списка. Мы знаем такие примеры. Но люди, которые сейчас обратились в Замоскворецкий суд, требуют признать незаконным решение о включении Минюстом их в этот список. То есть как бы они чистые, непорочные, а их включили злонамеренно. Конечно, эти иски не имеют перспектив. уверена, что Минюст объяснит в своих возражениях суду, что всё было сделано на основании закона, и никаких тут ошибок быть не может.

Кроме того, многие из нынешних звёзд-иноагентов пытаются избавиться от недвижимости в России. Однако с их статусом, как отмечаю юристы, сделать это практически невозможно: любой, кто заплатит деньги иностранному агенту, может быть признан аффилированным лицом.

*признаны в РФ иноагентами

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