Близкая подруга нанесла удар по Алле Пугачевой

Поклонники Аллы Пугачевой почти месяц обсуждали исчезновение портрета Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева долгое время оставалась главной звездой российской эстрады. Она гастролировала, собирая стадионы, была желанной артисткой на корпоративах. Ее портреты украшали концертные залы. А в конце апреля появилась информация, что в Санкт-Петербурге из фойе концертного зала "Октябрьский" убрали портрет Примадонны. На днях стало известно, кто отважился на подобную дерзость.

Поклонники Аллы Пугачевой почти месяц обсуждали исчезновение портрета кумира из фойе концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Он провисел на стене около 40 лет. Но в апреле его убрали.

И вот теперь стало известно, кто это сделал. "Провела расследование и выяснила, что портрет Аллы Пугачевой в фойе БКЗ «Октябрький» в Питере был снят по решению директора концертного зала Эммы Лавринович", - заявила ведущая YouTube-шоу "Алена, Блин", сославшись на проведенное расследование скандала.

По ее словам, она удивлена данным фактов. Ведь сын Лавринович занимается организацией гастролей пятого мужа Аллы Борисовны в США. По слухам, заработки юмориста после отъезда из России упали в несколько раз. Теперь ему приходится гастролировать без перерывов.

"Всю жизнь она организовывала в БКЗ концерты Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, дружила с ними, любезничала, называла их родными людьми, а как запахло керосином, смотрите как подсуетилась!" - возмущается обозревательница.

Меж тем в пресс-службе концертного зала настаивали, что убрали снимок из-за повреждения рамки. Но портрет, судя по всему, не вернут на место после ремонта.