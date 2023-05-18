«Комсомольская правда» выпустила новый документальный фильм «В поисках любви». В нем мы собрали для вас четыре истории, чтобы показать, чем могут закончиться знакомства в Сети. Дарья познакомилась с молодым человеком, когда ездила в Непал. В итоге они начали жить вместе. Но когда до свадьбы оставалось несколько дней, Дарья узнала о многочисленных долгах своего будущего мужа. Надежда познакомилась с Владимиром в интернете и начала с ним встречаться. Когда же Надя узнала, что ее избранник женат, она разорвала с ним отношения. Но Владимир не собирался ее отпускать. Аноним рассказал нам о том, как в Сети его развели на интимное видео и шантажировали. А Антон поведал о том, как познакомился с Яной в приложении для знакомств и как это изменило его жизнь. КСТАТИ Также в фильме есть советы психолога - как распознать брачного афериста, как вести себя с преследователями и шантажистами. Кроме того, мы докажем, что настоящая любовь все-таки существует. Смотрите наш документальный фильм на сайте KP.RU или в любой удобной вам соцсети: ВКонтакте Одноклассники Дзен RUTUBE YouTube СМОТРИТЕ ТАКЖЕ Смотрите другие документальные фильмы KP.RU