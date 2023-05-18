Из села - в коттеджные поселки: россияне рассказали, как заманить в деревню молодежь

Сейчас молодежь часто работает на удаленке: айтишники, те же блогеры могли бы жить на природе Фото: Shutterstock

В России хотят популяризировать жизнь в деревне. Валентина Матвиенко задумалась о том, как заманить в село молодежь. В деревнях хотят наладить инфраструктуру, а продвигать комфортную жизнь на природе пригласят блогеров. Россияне эту идею поддержали и заявили, что если за городом появится больше удобств, то многие захотят перебраться в село. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 44% россиян уверены, что если русские деревни превратить в современные коттеджные поселки с хорошей инфраструктурой и всем необходимым на территории от магазинов до садиков для детей, то люди с удовольствием променяют города на жизнь на природе.

Еще 37% считают, что заманить молодежь в деревню можно предоставлением бесплатного жилья. В городе на съемное жилье приходится тратить деньги, ипотека и вовсе многим не по силам, а вот если за городом дом дадут бесплатно, то наверняка, многие воспользуются этой возможностью, уверены россияне.

28% участников опроса предлагают учредить в России, так называемый, сельский капитал. Эти деньги пусть вручают тем, кто соглашается перебраться на ПМЖ в деревню, и готов строить там дом, вести хозяйство.

22% опрошенных считаю, что одна из главных проблем деревни – отсутствие нормального интернета. Сейчас молодежь часто работает на удаленке: айтишники, те же блогеры могли бы жить на природе, да вот сеть там неустойчивая.

21% россиян считают, что всем желающим жить за городом надо предоставлять землю в деревнях бесплатно, наверняка, это простимулирует многих перебраться в село.

А вот еще часть опрошенных считают, что никаких подарков не надо, достаточно просто сделать жизнь в деревне комфортной, улучшить инфраструктуру и молодежь за город потянется. Так, 14% россиян считают, что деревнях не хватает кинотеатров, кафе и ресторанов, 12% - фитнес-клубов и открытых бассейнов, зон отдыха, 11% - супермаркетов и торговых центров.

А вот оставшиеся 10% полагают, что молодежь в деревню не заманишь ни чем, это противоестественно, в силу возраста и амбиций молодые люди тянутся в крупные города, где у них будет больше возможностей.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 10,2 тысячи человек.