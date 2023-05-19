На море хорошо, а на диване лучше

Женщина, впервые приехавшая на море, это даже не человек. Это фонтан эмоций. Гейзер. Даже вулкан. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Середина мая, пора бы уже и об отпуске подумать. Или активно помечтать. Прокручивать в воображении долгожданные детали, если поездка предстоит по известному любимому маршруту. Или фантазировать, «как оно будет феерично», если в программе открытие новых отпускных горизонтов.

Но вот ведь незадача: на «клеточном уровне» у мужчин и женщин принципиально разные взгляды на идеальный отпуск.

Отпуск - это отдых. Но не только

Это доказывает недавний опрос сервиса SuperJob. Согласно его результатам, большинство российских женщин лучшим отпуском считают поездку на море. Все равно какое. Лишь бы мокрое и соленое. И чтоб солнце было, коктейли, караоке по вечерам, песочек, галечка. И чтобы в купальнике новом ходить такой распрекрасной по пляжу и себе нравиться. И другим тоже.

У мужчин другие приоритеты. Они, конечно, тоже горазды попутешествовать, причем любители поваляться в шезлонгах, слушая шепот волн, среди представителей сильного пола, естественно, тоже имеются. Но, опять же согласно опросу, основная масса мужчин из всех доступных мест отдыха выбирают… собственный дом, привычные четыре стены «крепости», где все близко и знакомо. Подавляющее большинство мужчин признались, что с огромным удовольствием променяли бы поездки куда бы то ни было на ничегонеделание в любимом кресле, у телика или за компьютером, с бутылочкой пива в руке и еще парочкой - в холодильнике.

Отчего такие полярные желания? Ответ в особом природном даре слабого пола - в его эмоциональности.

- Все дело в том, что для мужчин отпуск - это собственно отдых. В чистом виде, - говорит семейный психолог Марина Демидова. - А для женщин - эмоции. Хотя они этого до конца и не осознают. Они могут говорить о том, как сильно устали за год и как мечтают просто уехать подальше из серого скучного города, что на море забывают о неприятностях, или что им там легче дышится, или что ребенку обязательно нужно хотя бы раз в год дышать морским воздухом… И все это правда, но истинная причина в женской природе - в эмоциональных качелях, без которых слабый пол чахнет. Ну так они устроены, эти женщины: подавай им эмоциональный всплеск. И отпуск дает им такую возможность.

Чистый восторг!

Женщина, впервые приехавшая на море, это даже не человек. Это фонтан эмоций. Гейзер. Даже вулкан. Нет, в принципе любое путешествие - это впечатления. И многие даже остаются надолго в памяти. Но море, говорят психологи, это что-то особенное. Именно море.

Вот, допустим, поездка по городам, пусть и самым прекрасным и старинным, пусть и в других странах, - это все равно дома, камни, магазины и машины. Не такие, к которым привык, но суть есть суть. Отдых в горах-лесах тоже будоражит душу, и впечатлений от него масса. Здорово, приятно. Но все равно похоже на что-то, что уже когда-то где-то встречалось. Может, в детстве в турпоходах, может, на даче.

- Приезжая в первый раз на море, все испытывают эмоции, - поясняет психолог Демидова, - Но мужчины просто получают удовольствие от видов, ощущений, открывающихся картин, а потом спокойно уезжают домой. Потому что ждут работа и обязательства. Такие же чувства у сильного пола вызывают и поездка на рыбалку за город, и посиделки на природе, и любая другая активность, связанная с отдыхом. Ну то есть получил удовольствие - и назад, в обычную жизнь.

С женщинам все не так. Первый восторг от поездки на море записывается на «жесткий диск», и с тех пор они жаждут «повторения банкета». Чтобы еще раз и еще опьянеть от собственных эмоций. И каждый раз им это удается снова и снова. Дамам не надо «ровно», они жаждут эмоциональных американских горок. Хотя и не признаются в этом. Для многих представительниц слабого пола возвращение в обыденность и бытовуху «с морей» - это кара небесная. А из каких-то других поездок - ну тоже неохота возвращаться, но в целом не смертельно же.

Правда жизни

Тише, Дашенька, не плачь

В качестве примера психолог приводит вполне реальную семью Богатыревых (фамилия, конечно, изменена до неузнаваемости) из Подмосковья. И Даша, и Валера оба любят море. Уже не первый год проводят отпуск на горячем песочке, и оба мечтают загодя: как поедут, как приедут, как туда-сюда пойдут, как плескаться в теплых водах будут, пить гранатовое вино и после шести каждый вечер наедаться сочным шашлыком. И все у них хорошо, все получается…

Но дня за три до отъезда у Даши начинает портиться настроение. Потому что чувствует, как веет на нее возвращением в прошлую жизнь. Хорошую, достойную, в новой квартире, с любимыми детьми и собакой - грех жаловаться. Но как же не хочется!

А в день отъезда Даша плачет. И по дороге домой еще раза два-три нет-нет да и утирает слезы. Вот сколько лет ездят они на море, столько и плачет. Не по морю, не по песку, не по свободному от работы времени, а по эмоциям.

Валера поначалу беспокоился, успокаивать жену пытался, потом с годами привык. Все он, конечно, понимает. Кроме одного - плакать-то зачем? Будет следующий год, будет следующий отпуск. Делов-то.