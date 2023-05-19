Вопрос дня: Чем завлечь молодежь на село? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Василий Мельниченко, глава «Федерального сельсовета»:

- Вы не завлечете людей на село ни пейзажами, ни сказками про чистый воздух или про бесплатные места на стоянке. Пока это непрестижная профессия для общества российского, пока мы, колхозники, - мешки с соломой, толку не будет. Государство должно поднять авторитет сельской жизни. Чтобы на всех плакатах, на всех экранах показывали отличную сельскую жизнь, с красивыми домами с бассейном, с работой неподалеку, с детьми, которые резвятся на травке, а у гаража стоит хорошее авто. И молодые, которые мучаются в городах, даже если получают 100 тысяч, но полжизни проводят в дороге на работу и обратно, поймут - в селе этих городских проблем нет.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Надо наладить подъемные, гарантировать жилье с его переходом в собственность через несколько лет и зарплату, как у классных специалистов в других отраслях. У молодых в селе сразу должен быть крепкий тыл.

Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Чтобы молодежь оставалась на селе или ехала туда, нужно, чтобы были сравнимы условия жизни с городскими: нормальный транспорт, культурная жизнь, среднее учебное заведение агронаправленности. И чтобы гарантирована была работа, на которой платили нормальную зарплату. Для этого нужны тысячи эффективных сельхозпредприятий.

Риорита Колосова, научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ:

- Как народ стимулировали ехать на целину: пакет особых условий. Это льготы при поступлении в вузы, это особые условия, связанные с пребыванием в армии, это подъемные. Плюс была модель патриотического поведения: мы - целинники! Когда выпускникам советских педвузов предлагали ехать в село, им предлагался такой пакет: жилье, питание, соцгарантии - это в 1970 - 1980-е. Сейчас сельский труд в обойму привлекательных видов деятельности не попал. Начинать надо с воспитателей детсадов, которые говорят малышам, как здорово жить в селе.

Олег Сирота, сыровар:

- Эта история во многом имиджевая. У нас в селе никто не хочет быть колхозником, сельские дети в агроклассы не идут. А надо с утра до вечера рассказывать, что у нас суперсовременные рабочие места. Что у нас роботы работают и комбайны с климат-контролем, аудиосистемами и с беспилотниками.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Прежде всего на село должна прийти цивилизация: быстрый интернет, газ и канализация в каждый дом. Сотовые вышки с хорошей связью. Сейчас многие молодые работают на удаленке и с удовольствием перебрались бы на природу.

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