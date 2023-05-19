«Тайно симпатизирует нацистам и готова развестись с принцем Гарри»: зачем сестра распространяет про Меган Маркл грязные сплетни

Принца Гарри и Меган Маркл называют самой знаменитой парой мира. Фото: REUTERS

Принца Гарри и Меган Маркл называют самой знаменитой парой мира. 19 мая они отмечают «деревянную свадьбу»: рыжеволосый сын нынешнего короля Великобритании и актриса-мулатка поженились ровно пять лет назад. Сколько на них за это время было вылито ушатов грязи британскими щелкоперами - не счесть! Впрочем, чем удивляться, если супругов травят даже их родственники. Одно из расследований выяснило, что ко многим грязным слухам про Меган Маркл причастны ее отец Томас и сводная сестра Саманта, с которыми герцогиня Сассекская давно разругалась. Источник в Кенсингтонском дворце утверждал, что Меган в ярости от тех сплетен, которые распускают члены ее семьи.

ПОМОГАЛА НАЦИСТАМ И ДЖИХАДИСТАМ

В августе 2018 года два издания National Enquirer и RadarOnline шокировали публику новостью, что Меган Маркл скрывает тайну о своей семье: ее племянница - сатанистка, которая активно поддерживает нацизм и поэтому даже сменила имя на «Гитлер». В материалах приводились записки Ноэль Расмуссен и ее признания, что она продала душу дьяволу, мечтает пытать людей и является лидером нацистской организации.

В том же году британский таблоид The Sun вышел с сенсационной статьей: Меган Маркл связана с экстремистской группировкой. С начала герцогиня помогла работницам общественной кухни Al Manaar Hubb в мечети на западе Лондона написать кулинарную книгу «Вместе», а затем приехала к ним в гости. Но спустя некоторое время Аналитический центр по борьбе с экстремизмом (HJS) установил, что семьи этих работниц связаны с 19 джихадистами, а также известным боевиком ИГИЛ (запрещена в России) Джихади Джоном.

ЗАПИСЫВАЛА ЧЛЕНОВ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ НА ДИКТОФОН

Смерть Елизаветы II осенью прошлого года стала очередным поводом вспомнить о Меган и Гарри. Пара находилась в Лондоне и именно этот факт позволил принцу быстро добраться до Шотландии, где в тот момент была королева. Но попрощаться с бабушкой он не успел.

Дальнейшее участие Сассексов в траурных мероприятиях обрастало сплетнями. Некоторые посчитали, что Меган имитировала скорбь и слезы. Также поговаривали, что актриса во время траурных церемоний носила на теле микрофон и записывает все разговоры с членами семьи для своего сериала, дабы наглядно показать, насколько ее презирают.

А накануне коронации Карла III появилось сообщение, что Кейт Миддлтон до сих пор винит и не может простить Меган за то, что та не дала ей должным образом проститься с Елизаветой II. За несколько дней до смерти королевы принц Чарльз настоял, чтобы возле Ее Величества находились только дети и внуки. И чтобы вместе с Гарри в Шотландию не поехала Меган, Уильям был вынужден оставить дома Кейт.

«Кейт намеренно держалась подальше, но она отчаянно хотела быть рядом с королевой в ее последние минуты, - отмечает журналист Роберт Джобсон. - Это вызвало в Кейт негодование по отношению к Меган».

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛОВАТЬ ГАРРИ

Гарри и Меган сделали своей фишкой пренебрежение к дворцовому этикету. Они, не скрывая своих чувств, на публике держались за руки, обнимали друг друга и целовались. Поэтому любой отход от образа счастливой пары заставляет поклонников Сассексов усомниться в их любви.

В конце апреля, на фоне готовящейся коронации Карла III, Гарри с женой появились на игре баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Пара не балует фанатов частыми выходами в свет, отсюда каждое их появление изучается под микроскопом. В этот раз было, что изучить. В момент, когда камера показала их на «экране для поцелуев», принц Гарри потянулся к Меган, чтобы ее поцеловать. Но та, прикрывая рот от смеха, остановила мужа, слегка отмахнувшись от него. Гарри на камеру скорчил рожицу, мол, допустил оплошность.

Сцена выглядела неубедительной, отчего у многих закралось подозрение, что в семье герцогов разлад - пара на грани развода и уже живет раздельно. Одни предполагают, что это связано с тем, что Гарри до сих пор не смог освоиться в Голливуде, другие утверждают, что Маркл помыкает любящим супругом и держит его под каблуком.

В начале мая сводная сестра американской актрисы Саманта Маркл заявила, что Гарри и Меган могут расстаться. Несмотря на то, что с сестрой она не общается с 2014 года, Саманта заметила в поведении пары признаки того, что Сассексы в ссоре.

«Это так необычно и несовместимо с ее характером, - прокомментировала она отказ Меган от поцелуя Гарри. - Раньше на всех снимках она обхватывала его руками, хватала за руки, за спину».

ВЫБРАЛА СЫНА, А НЕ СВЕКРА

Слухи о том, почему на коронацию Карла III принц Гарри приедет в гордом одиночестве, затмили все готовящееся торжество. Меган Маркл объяснила свой отказ ехать в Лондон днем рождением сына Арчи, чье четырехлетие совпало с церемонией в Вестминстерском аббатстве. Но многие в этом увидели лишь подтверждение того, что в семье голубков наметился серьезный разлад.

Принц Гарри, прибывший на коронацию отца из чувства долга, особо не спешил извиняться перед братом и Карлом III за свои мемуары. Инсайдеры двора утверждают, что Гарри не разговаривал ни с кем из ближайших родственников. Отсюда некоторые члены семьи задались вопросом, а зачем тогда принц вообще заявился на церемонию. Впрочем, некоторые заподозрили, что Гарри все-таки прибыл в Лондон не один. Во время трансляции коронации телезрители заметили рядом с английским композитором Эндрю Ллойд Уэббером довольно странного мужчину, чья прическа была больше похожа на парик, а усы и очки больше напоминали элементы маскировки спецагента. В сети появились предположения, что это не кто иная, как Меган Маркл, которая переоделась в мужчину и проникла на церемонию инкогнито.

Впрочем, правда скоро вскрылась. Таинственным незнакомцем оказался композитор сэр Карл Дженкинс, работавший с Уэбером над оперой «Иисус Христос суперзвезда». Музыканту пришлось публично оправдываться, что он не Меган, а усы носит давно.

«Я так выгляжу все время. Усами обзавелся в 18 лет, тогда это было модно. Во мне нет ничего зловещего или удивительного», - заявил Дженкинс.