Первый самолет приземлился. Это уже история - Россия и Грузия начинают отношения с чистого листа

Самолет авиакомпании "Азимут", прибывший из Москвы в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели. Фото: ТАСС

Первый прямой рейс, первый самолет из России в Грузию за четыре года… Во Внуково чуть ли не машут платочками, провожая первых пассажиров, в тбилисском аэропорту, уверен, сейчас давка от российских съемочных групп.

То, что так долго ждали большинство грузин (назовем это глубинной Грузией) – случилось. Россия неожиданно распахнула двери, да так широко, так настежь, что даже отменила для грузин визы.

Это выглядит, кстати, волне по-кавказски. Эмоционально.

Скажу больше - именно эмоции главное в российско-грузинских отношениях, которые мечутся между братской дружбой и горячими проклятиями.

Точно такая же история была четыре года назад. Я был в Тбилиси в тот дикий день, когда эти двери – хотя и бронированные с обеих сторон – были все-таки чуть приоткрыты. Еще летали самолеты, волочащие на себе к горам и Кидзамараули российских туристов, но именно тогда – нервы у сторон снова не выдержали…

В тот день в Грузию, как назло, явился коммунист - депутат Госдумы Гаврилов, который попал в разгоревшуюся грызню между властями и оппозиции, как «кур во щи». Причем Гаврилов не сделал ничего дурного. Он просто зашел в парламент и сел на предложенный принимающей стороной стул, который на беду оказался в президиуме какой-то межпарламентской комиссии.

2019 год. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (справа) на сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в парламенте Грузии. Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

«Стул Гаврилова» - стал знаменем грузинской оппозиции. Сторонники Саакашвили вывалилась на улицы, возмущаясь, что представитель России осквернил сакральное место. Протесты достигли такого размаха, что центр Тбилиси неделю бушевал в анти-кремлевском задоре. Мировые СМИ сладострастно это описывали, а несчастные грузинские власти метались меж двух огней – рушить отношения с Кремлем они не хотели, но и выглядеть – «рукой Москвы» тоже. В итоге и российские нервы не выдержали…

То, что они уже трещат – было слышно даже в Тбилиси. В Москве решили – россиянам в Грузии грозит опасность. Помню, как я из Тбилиси убеждал свою собственную редакцию – что это не совсем так, что грузинская оппозиция просто устроила балаган. Что большинство грузин замечательно относится к русским. Что вера, общая история и взаимопроникновение культур – никуда не делись…

Но страсти в СМИ уже полыхали так, что – никто ничего не слышал…

Двери с грохотом захлопнулись. Авиарейсы были отменены…

Это была именно эмоция. Делайте, что хотите! Ненависть, так ненависть. С глаз долой, из сердца вон!

Но не получилось. Потому что нет ее, ненависти.

Российские туристы окольными путями, через Армению, все равно добирались в гостеприимную Грузию, которая оказалась прежней. Оппозиция поблекла. Истаскалась. Местные власти в общем тоже устали, но у них с самого начала агрессии было поменьше. Грузины давно говорили – зачем преграды? Зачем барьеры? Зачем заставлять нашу молодежь ехать на Запад? Пусть едут и в Россию.

Все эти годы от простых людей я только слышал – откройте границы, надо общаться, торговать… А потом – и все остальное сложится.

И случилась вдруг новая эмоция. Не случится она не могла – такие уж у нас связи между народами. И широко, от души: а, приезжайте просто так в Россию, без виз! Начнем с чистого листа, а? Ну, хотя бы попробуем.

И полетели самолеты. И многие тысячи грузин скоро впервые за 20 лет (столько действовал визовый режим для грузин) увидят Москву…

По моему, это выше политики. Это история.

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