Аэропорт в Тбилиси Фото: Кадр видео

Самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы, приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Это первый выполненный рейс из России в Грузию после возобновления авиасообщения между странами.

В ожидании прилета первого за четыре года самолета из России перед зданием аэропорта собралась группа митингующих. Как передает корреспондент KP.RU Дина Карпицкая, в здание аэропорта активистов не пустили.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие самолета из Москвы в Тбилиси нежелательным. В своем Twitter она заявила, что «грузинский народ этому сопротивлялся».

Впрочем, политик давно придерживается антироссийской позиции. Так, после решение президента РФ Владимира Путина об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией Зурабившвили посчитала провокацией Москвы против Тбилиси. Она потребовала немедленно созвать Совет безопасности республики для принятия решения о введении трехмесячных виз для граждан России для въезда в Грузию и прекратить обучение на русском языке в русскоязычных детских садиках.

Тем временем президент грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили с позитивом воспринял решение РФ об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении прямого авиасообщения между странами. По его словам, эти решения «отвечают чаяниям миллионов людей в России и Грузии, связанных многовековыми узами истории, экономики и культуры».

Напомним, многие жители Грузии также с восторгом приняли решение Путина о возобновлении авиасообщения. Сайт KP.RU разбирался, почему грузины радуются безвизу, а их президент – нет.

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