90-летний отец Филиппа Киркорова рассказал о проблемах со здоровьем

Бедрос разводится с женой и счастлив с молодой подругой Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Барвихе Luxury Village прошла звездная премьера мультфильма «Трио в перьях 2» - продолжения сказки о воробье Ричарде, облетевшем полмира. Главных пернатых героев, как и в первой части, озвучили Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Алексей Воробьев.

Филипп Киркоров сейчас отбыл в отпуск, поэтому на премьеру от звездного клана приехал его 90-летний отец Бедрос Киркоров с внуками.

И ещё отца короля эстрады сопровождала его молодая подруга Олеся.

Напомним: на недавнем концерте в Кремле Филипп Киркоров официально заявил, что его отец после развода со своей женой Людмилой, с которой прожил более 25 лет, нашел счастье с 43-летней Олесей. Кстати, Олеся -поклонница Филиппа Киркорова. Познакомившись с Бедросом она сначала стала его помощницей, а теперь и дамой сердца.

-В зале мой папа, человек который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример, — восхитился отцом Филипп.

Филипп Киркоров сейчас отбыл в отпуск, поэтому на премьеру от звездного клана приехал его 90-летний отец Бедрос Киркоров с внуками. Фото: Борис КУДРЯВОВ

-Я интервью не даю, если только Бедрос разрешит, -сказала KP.RU молодая подруга Киркорова -старшего.

-Все у меня хорошо, только громче говорите, у меня правое ухо перестало слышать, -посетовал 90-летний Бедрос.-В июне мне исполнится 91, но отмечать в этом году не буду. Плохо себя чувствую. Если проживу ещё один год, отмечу 92-летие. А пока живу, наслаждаюсь общением с внуками, радуюсь успехам сына и рядом со мной, как видите, есть люди, которые обо мне заботятся. Я вообще, посмотрев на человека, сразу понимаю, что у него на уме. И вам тоже советую, не слушайте слова, а смотрите по поступкам. Если вы дороги человеку, он никогда вас не предаст. Я весь год тяжело болел, сейчас вот потихоньку начал с палочкой ходить. Не переживайте, обо мне заботятся, мне хорошо и спокойно, -поделился с KP.RU Бедрос Киркоров.

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