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НовостиПолитика19 мая 2023 11:57

Путин о западных противниках: «На конкурсе недоумков они заняли б второе место»

Путин: западные противники России заняли бы на конкурсе недоумков второе место
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что западные противники, которые желают, чтобы в России начались межнациональные распри, заняли бы на конкурсе недоумков второе место.

«На конкурсе недоумков они заняли б второе место. Почему второе? Потому что они недоумки», - заявил российский лидер.

Путин заявил, что зря западные противники России «рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются». «Они не понимают, что в условиях внешней агрессии происходит укрепление нашего многонационального народа», - добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 19 мая, российский лидер заявил, что Москва, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, а также недобросовестную конкуренцию со стороны Соединенных Штатов и других западных стран, может экспортировать существенные объемы вооружений. Как отметил Путин, Россию является одним из лидеров мирового рынка вооружений.

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