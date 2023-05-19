Путин о западных противниках: «На конкурсе недоумков они заняли б второе место»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что западные противники, которые желают, чтобы в России начались межнациональные распри, заняли бы на конкурсе недоумков второе место.

«На конкурсе недоумков они заняли б второе место. Почему второе? Потому что они недоумки», - заявил российский лидер.

Путин заявил, что зря западные противники России «рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются». «Они не понимают, что в условиях внешней агрессии происходит укрепление нашего многонационального народа», - добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 19 мая, российский лидер заявил, что Москва, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, а также недобросовестную конкуренцию со стороны Соединенных Штатов и других западных стран, может экспортировать существенные объемы вооружений. Как отметил Путин, Россию является одним из лидеров мирового рынка вооружений.

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