Облако от снарядов с обедненным ураном направилось в Европу: В Польше растет уровень радиации

Николай Патрушев сделал ряд серьезных заявлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время совещания по нацбезопасности в Сыктывкаре секретарь Совбеза России Николай Патрушев сделал ряд серьезных заявлений и по внутренней, и по международной обстановке.

КТО ВЗРЫВАЛ ДУГИНУ, ТАТАРСКОГО, ПРИЛЕПИНА

Патрушев, в частности, обвинил спецслужбы США в планировании и координации резонансных терактов, которые совершали украинские спецслужбы руками своих агентов на территории Российской Федерации.

- По имеющимся у нас сведениям, совершенные в России теракты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста и газопровода «Северный поток» были спланированы и осуществлены при координации спецслужб США, - заявил Патрушев.

КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ ОБСТАНОВКУ В РЕГИОНАХ

Секретарь Совбеза также отметил, что проведение нами СВО сопровождается постоянными попытками спецслужб соседнего государства обострить и дестабилизировать обстановку на российской территории, в особенности это касается приграничных регионов.

- Основными целями украинских диверсантов являются дезорганизация деятельности органов власти и местного самоуправления, устрашение населения, выведение из строя инфраструктуры, - уточнил Патрушев, - Это касается и инфрастурктуры, используемой для обеспечения специальной военной операции.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОД УГРОЗОЙ

Николай Патрушев конкретизировал, на что направлены усилия агентов, завербованных спецслужбами киевского режима или направленных ими на нашу территорию диверсантов.

- Потенциальными объектами для терактов являются объекты топливно-энергитического комплекса, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, - заявил секретарь Совбеза, - Интенсивность совершения терактов увеличилась. Отмечаются случаи проникновения в приграничные регионы округа украинских ДРГ.

ОТКУДА ИДЕТ РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛАКО

Секретарь Совета Безопасности не мог не ответить на обвинения, которые прозвучали в адрес России из-за повышения радиационного фона на Востоке Европы, который последовал вслед за ударом по складам с западными боеприпасами, поставленными в незалежную, в частности, из Великобритании.

- Американцы ведь уже не раз в истории так «помогали» разным странам, - напомнил Николай Патрушев, - Вот и Украине тоже «помогли». Просто надавили на своих сателлитов. А те поставили Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Радиация от урановых снарядов бумерангом вернулась самой Европе

Военкор Александр Коц напомнил о петиции на Украине против применения урановых снарядов (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)