Вся ответственность за радиационное загрязнение лежит на Киеве, который радостно праздновал решение Лондона о передаче опасных снарядов. Фото: REUTERS

По поводу радиационного пятна, которое, по словам Патрушева, движется на Европу после удара по складу в Хмельницком.

Это тот самый принцип бумеранга, о котором я писал, когда Британия приняла решение на передачу Украине снарядов с урановым сердечником. Это дорога с двусторонним движением.

Если вы готовы, несмотря на весь иракский и югославский бэкграунд этого боеприпаса, применять его против нас, косвенно нанося токсичный урон подконтрольным ВС РФ территориям и, главное, людям, проживающим на них, то смиритесь с тем, что ядовитые отголоски долетят и до ваших городов.

Это только в теории кажется, что такие снаряды будут лететь в одну сторону. Они будут взрываться в горящих танках на вашей территории от ударов, к примеру, Ланцетами. И вся ответственность за последствия лежит на Киеве, который радостно праздновал решение Лондона. А токсичные облака от уничтоженных складов будут накрывать дома семей танкистов, которые этими снарядами собирались стрелять. И командиров, которые планировали отдавать соответствующие приказы.

А еще я помню петицию на сайте Зеленского с требованием запретить применение этих боеприпасов. Это была очень дальновидная инициатива, которая набрала какое-то смехотворно мизерное количество голосов. Дорогие украинцы, вы правда этого хотели?

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