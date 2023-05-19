Захару Прилепину успешно провели очередную операцию

Сегодня Захару Прилепину успешно провели операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня Захару Прилепину успешно провели операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Перелом был получен при произошедшем покушении, спиной мозг не был задет полученной травмой. В целях ускорения консолидации данного перелома и скорейшего восстановления врачами было принято решение о проведении операции по его фиксации.

Так же как и в предыдущий раз операция проводилась общей командой: врачами из федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородскими медиками.

Захар Прилепин уже пришел в сознание. По рекомендации врачей на данный момент он остается в палате интенсивной терапии.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Захар Прилепин проявляет себя как настоящий боец:

«Захару Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством.

В этот раз также работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании.

Здоровья, и дай Бог скорейшего восстановления!»

Напомним, в январе 2022 года Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией для прохождения службы в зоне СВО и на данный момент является действующем офицером Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.