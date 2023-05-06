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НовостиПроисшествия6 мая 2023 9:23

Покушение на Захара Прилепина: взорван автомобиль

В Нижнем Новгороде взорван автомобиль Захара Прилепина, писатель выжил
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На Захара Прилепина совершено покушение

На Захара Прилепина совершено покушение

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая, взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Российский писатель Захар Прилепин. Сообщается, что погиб водитель машин, а писать получил ранения.

«Взрыв произошел на трассе в Борском районе, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, Следственного комитета», - приводит РИА Новости заявления источника в правоохранительных органах.

Тем временем в пресс-службе писателя сообщили, что с Захаром Прилепиным все в порядке, а что именно произошло в Нижнем Новгороде, на данный момент не установлено.

Напомним, в конце января этого года на заседании президиума партии «Справедливая Россия - За правду», сопредседателем которой является Захар Прилепин. Появилось сообщение о том, что писатель отправился в зону проведения специальной военной операции. Ранее Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией.