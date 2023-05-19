Внучка советского поэта Евгения Долматовского пытается из Лондона запретить россиянам петь фронтовые песни деда. Откуда у нее такое право?

Евгений Долматовский - участник Великой Отечественной войны, дважды был тяжело ранен, попал в плен, дошел до Берлина

Нет так давно внучка Евгения Долматовского - Татьяна, проживающая в Лондоне, объявила, что «с удовольствием отказала россиянам в праве исполнять патриотическую военную песню деда». Почему? Из-за спецоперации, которую она категорически не приемлет. Речь идет о песнях «Дорога на Берлин» и «Когда мы были на войне».

После этого писатель Захар Прилепин написал эссе «Отцепись от деда, это не твое», в котором подробно рассказал о богатом боевом опыте Евгения Долматовского. Напомнил, что он - участник Великой Отечественной войны (а до этого советско-финской), дважды был тяжело ранен, попал в плен, дошел до Берлина - абсолютно героическая личность. «Поэт и майор Красной армии Евгений Долматовский и композитор Матвей Блантер написали песню, которой распоряжается выехавшая за границу Татьяна Долматовская... Ты. Не имеешь. К нему. К его стихам. К его жизни. К его подвигам. Никакого. Отношения». Но так ли это? Эмоции и чувство справедливости - это одно. А что говорит закон об авторском праве?

В KP.RU обратился экс-советник гендиректора Российского авторского общества Хазби Джатиев, много лет проработавший в РАО. Его тоже возмутило высказывание внучки поэта-фронтовика, ни с чем подобным он за годы работы в авторском обществе не встречался.

Отец Хазби Тотырбековича, известный осетинский писатель-фронтовик Тотырбек Джатиев, был хорошим другом и однокашником Евгения Долматовского – вместе учились в Литературном институте и вместе потом воевали на финской войне 1939 года в составе добровольческого батальона Литинститута. Мы попросили Хазби Джатиева прокомментировать эту ситуацию.

- На мой взгляд, СССР и потом Россия мало что выиграли от присоединения к Международной конвенции по авторскому праву, - считает Хазби Джатиев. - Со дня присоединения мы ежегодно собирали у себя и выплачивали в основном западным авторам очень приличные валютные гонорары, раз в 10-15 превышающие их выплаты нашим авторам. И чем все закончилось? Позорной отменой Западом нашей культуры, санкциями против ее выдающихся деятелей.

Против абсурдных запретов исполнять в России популярные и любимые народом песни на слова фронтовых поэтов нужен «юридический шлагбаум». Наглый запрет горе-наследников, отбывших на Запад, должен получить ответ от руководителей и юристов РАО.

Тем более уже были прецеденты: лет десять назад Авторский совет РАО (высший орган авторского самоуправления в России) разрешил публично исполнять фронтовые песни в период празднования Дня Победы без сбора гонорара. И это не вызвало никаких возражений у авторов.

Дело в том, что запрещаемые Татьяной Долматовской песни находятся в управлении РАО, которое по договору с ней выдает разрешения на их публичное исполнение и потом выплачивает ей авторское вознаграждение. Поэтому громкие «запреты» в соцсетях не имеют никакого значения, никакой юридической силы. Пока нет официального расторжения договора с РАО.

На мой взгляд, назрел вопрос о внесении корректив в Закон РФ об авторском праве в соответствии с современными реалиями, особенно в части немыслимых международных сроков охраны авторских прав ( 70 лет после смерти автора, а на Западе правообладатели уже требуют 100 лет). Надо строго регламентировать моральные и материальные права наследников, не давать им злоупотреблять. Можно еще понять запрет самого автора, выстрадавшего свое произведение. Но с запретами наследников надо разбираться в каждом конкретном случае.

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