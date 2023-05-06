KP.RU решил вспомнить, за что знаменитый литератор стал персоной нон-грата на Западе и на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель и майор Захар Прилепин, участник боевых действий в Донбассе, вслед за Дарьей Дугиной и Владленом Татарским стал очередной жертвой покушения. На этот раз террористам не удалось осуществить задуманное – прозаик остался жив, хоть и получил ранение. Подробности о его состоянии KP.RU рассказали сын, дочь и мать.

KP.RU решил вспомнить, за что знаменитый литератор стал персоной нон-грата на Западе и на Украине. Почему Захару постоянно приходили угрозы, и что побудило писателя взять в руки оружие и отправится в Донбасс.

КТО ТАКОЙ ЗАХАР ПРИЛЕПИН: БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ-МАЙОРА

Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в поселке Ильинка Рязанской области.

Его отец Николай Прилепин работал школьным учителем истории, мать Татьяна Нисифорова — медицинской сестрой.

После окончания средней школы в 1992 году Захар Прилепин переехал в Нижний Новгород. Оттуда был призван в армию. После демобилизации учился в Нижегородском юридическом институте МВД РФ. И служил в ОМОНе. Параллельно учился на филфаке Нижегородского университета. Однако учёбу пришлось прервать в связи с отправкой его в Чечню для участия в боевых действиях. Университет он окончил только в 1999 году, стал дипломированным филологом и оставил службу в ОМОНе.

Первые произведения Прилепина были опубликованы в 2003 году в газете «День литературы». Его проза печаталась в периодической печати – в газетах и журналах.

В октябре 2014 года, по данным журнала «Русский репортер», Прилепин вошёл в число «100 выдающихся людей года» в России. В апреле 2015 года его роман «Обитель» (2014) возглавил рейтинг самых продаваемых книг России, а по результатам 2015 стал самой читаемой книгой в библиотеках Москвы.

В 2015 году Захар Прилепин занял вторую позицию как «Писатель года в России» (уступив только Дарье Донцовой). По итогам 2017 года как «Писатель года в России» Захар Прилепин разделил первое место с Дарьей Донцовой и стал самым упоминаемым в российских СМИ литератором.

4 апреля 2019 поступил в продажу новый автобиографический роман Прилепина «Некоторые не попадут в ад» о конфликте в Донбассе.

В декабре 2019 года Захар Прилепин признан самым влиятельным литератором десятилетия.

По политическим убеждениям Захар Прилепин считает себя национал-большевиком. Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

С февраля 2022 года находится под санкциями Евросоюза. Прилепин подписал письмо с поддержкой СВО. Он заявил, что санкции «не повлияют на его жизнь»: «Пушкин, например, вообще не был за границей. Я и так живу в самой красивой европейской стране». Также Прилепин высказался против государственной целостности Украины, заявив: «вся Украина должна войти в состав России».

Захар Прилепин женат. У него четверо детей, две дочери Лилия и Кира, и два сына — Глеб и Игнат. Сын Глеб (24 года) избран в политсовет партии «За правду».