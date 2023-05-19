Алексей Воробьев улетел в Дубай с длинноногой блондинкой

Алексей Воробьев познакомился с Мариной Ермошкиной в далеком 2011 году. В последнее время артист часто выходит в свет с блондинкой Фото: предоставлено пресс-службой

Светская жизнь в последний год плавно перенеслась из Москвы в Дубай. На сей раз российские знаменитости слетелись на первую международную премию в области искусства и предпринимательства MUSE GALA AWARDS 2023.

Основатель премии — продюсер Марина Ермошкина появилась на дорожке со звездой шоу «Маска» 35-летним Алексеем Воробьевым.

Артисту приписывали громкие романы со многими красотками. Например, Воробьев не скрывает своей прошлой романтической связи с певицей Викторией Дайнеко и красивого романа с актрисой Анной Чиповской. Но в последнее время Алексей о личной жизни не говорит, правда частенько появляется в свете с длинноногой блондинкой и основательницей агентства ERMOSHKINA PR&EVENT Мариной Ермошкиной.

Эмин с ведущей премии светской львицей Алисой Лобановой Фото: предоставлено пресс-службой

Знакомые Марины и Алексея говорят, что ребята попросту дружат. Мол, сблизились они ещё в 2011 году, когда Марина Ермошкина начинала свою карьеру в команде Алексея. А потом, когда карьеры обоих пошли в гору, Марина и Алексей уже стали общаться, как близкие друзья. Впрочем, сами виновники светских сплетен свои отношения пока не комментируют.

Однако это не помешало им появится вместе в Belcanto Dubai Opera на премии, которую организовала Марина Ермошкина. Мероприятие стартовало с гала-ужина и плавно перетекло в церемонию награждения, ведущими которой стали Алиса Лобанова, сменившая за один вечер несколько нарядов - от лавандового платья принцессы до дерзкого мини, и шоумен Вадим Верник. Гостей удивляли музыкальными номерами Ирина Дубцова и Эмин.

Сюрпризом для приглашенных стало совместное выступление Алексея Воробьева со звездой сериала «Содержанки» Сабиной Ахмедовой. Оказалось, артисты знакомы по работе в зарубежных проектах — они вместе снимались в итальянском фильме «Florence Fight Club». Также, Алексей был композитором выдвигавшегося на премию Оскар фильма «The House of Others», где Сабина сыграла одну из ролей. А на премии они месте исполнили легендарный хит «Hit The Road Jack». А потом уже Алексей вышел к гостям со своим концертом.

Мать детей Бориса Немцова Екатерина Одинцова (на фото она в платье в горошек), как оказалось, купила в Дубае недвижимость и теперь живет не две страны Фото: предоставлено пресс-службой

Также среди победителей премии оказалась известный блогер Торри Херманн, с которой Марину Ермошкину связывает интересная история знакомства. Когда Марина запустила в России флешмоб с разрезанием сумки Chanel, Торри осталась в восторге от этого и записала видеопародию на Марину, после чего девушки познакомились и дружат. Специально ради премии Торри прилетела в Дубай из Лос-Анджелеса.

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

«ЛУЧШИЙ ПОЭТ-КОМПОЗИТОР»: Ирина Дубцова

«ЛУЧШАЯ АКТРИСА»: Сабина Ахмедова

«ЛУЧШИЙ КИНО-АГЕНТ»: Наталья Гнеушева

«НАГРАДА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»: Мариам Тилляева

«ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИСТ»: Андрей Золотарев

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»: Максим Берин и Хорхе Иглесиас

«МУЗА ТАНЦА»: Мария Мельникова

«БИЗНЕСМЕН ДЕСЯТИЛЕТИЯ»: Эмин Агаларов

«ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ»: Анжелика Пашкова

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФЛЮЕНСЕР»: Торри Херманн

«ЛУЧШИЙ ИНТЕРВЬЮЕР»: Вадим Верник

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