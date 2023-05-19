Виталий Игнатенко - гендиректор ОТР: Мы живем и дышим синхронно с великой и успешной страной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

-…Виталий Никитич, прежде всего, вам горячий привет от «Комсомолки»…

- Спасибо, Саша.

- …которая вас хорошо помнит и вами гордится.

- Меня это очень греет. (Виталий Игнатенко начинал в «Комсомольской правде» курьером, дослужился до заместителя главного редактора газеты. - А.Г.)

- Когда 2 июля 2021-го Президент России Владимир Путин своим Указом назначил вас гендиректором ОТР, вы в интервью «КП» сказали буквально следующее: «А вот революций на этом добром канале не будет». Так все и сложилось?

- Разумеется. А иначе и не могло быть.

Во-первых, мой предшественник на этом посту - Анатолий Лысенко - родной мой человек по жизни.

Он создал ОТР с нуля, с ограниченными финансовыми и технологическими возможностями, построил это уникальное здание, заселил его талантливыми людьми.

- Ещё вы тогда сказали: «Если мне удастся сохранить все, что сделал Анатолий Григорьевич, то думаю, это будет память о нем»…

- Мы стараемся.

Большая часть сотрудников нашего Общественного ТВ, которые пришли вместе с Лысенко, и сегодня с нами. Каждый из них мне очень дорог.

Пусть это не покажется преувеличением, но они совершили настоящий творческий прорыв.

Помощник Президента СССР, руководитель пресс-службы президента Виталий Игнатенко, 1990 год. Фото: Валентин Черединцев/Фотохроника ТАСС

- Это благодаря им вы и удерживаете «территорию телезрителей», которую удалось, говоря телевизионным языком, «охватить» ещё во времена Лысенко.

- Да, для нас главное - поддерживать и укреплять связь с людьми… С нашими россиянами. Их радости и горести - это и наши чувства тоже.

- Я буквально вчера смотрел на ОТР расследование: почему почтальоны в провинции получают 10 тысяч в месяц. Герой репортажа так и говорит: «Если бы не пенсия и не ваша телекамера, мне бы не на что было бы жить».

- Наши Герои - это и обычные труженики (хотя простых и обычных людей не бывает - такое мое убеждение), и маститые писатели, художники, артисты…

- Политиков у вас заметно меньше, но я с удовольствием смотрю программы, которые ведут Герои и моих интервью тоже - Леонид Млечин, Виктор Лошак, Павел Гусев…

- У нас много мастеров экрана.

- А вот еще ведущая - Марианна Лысенко - Герой Труда России, знаменитый врач…

- … И - председатель нашего Общественного совета. Она - дочь Анатолия Лысенко.

- У вас сейчас больше стало новостей с новых российских территорий.

- Для нас главное - чтобы наш зритель наблюдал на экране все наше уникальное общество - и молодежь, и ветеранов, и учёных, и спортсменов. И строителей, и хлеборобов, и космонавтов.

И, конечно же, наших мужественных воинов, солдат и офицеров, которые защищают сегодня независимость и целостность нашей страны в зоне проведения специальной военной операции. Кто восстанавливает там мирную жизнь и города.

А вообще, мы живем и дышим синхронно с нашей великой и успешной страной.

- Виталий Никитич, с юбилеем вас - с 10-летием Общественного телевидения России! Новых творческих планов и сверлений!

- Спасибо! Привет родной «Комсомолке»! Как говорят у нас, до новых встреч!

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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