Ведущая «Кто хочет стать миллионером» Юлианна Караулова: «Команда программы меня очень поддержала!»

После того, как Юлианну Караулову утвердили ведущей, она пришла в Останкино на встречу с командой «Кто хочет стать миллионером» Фото: Первый канал

Вечером по субботам в эфир Первого канала вернулась интеллектуальная телеигра «Кто хочет стать миллионером?». Раньше передачу вел Дмитрий Дибров. Программы не было в эфире 10 месяцев, теперь обновили студию, декорации и телеигра выходит с новой ведущей – Юлианной Карауловой. Реакция зрителей в социальных сетях на первые выпуски с новой ведущей оказалась позитивной, подтверждаем – Юлианна отлично справилась. Певица и телеведущая недавно отметила 35-й день рождения – мы Караулову поздравили и узнали первые впечатления от новой работы.

- Когда вас утвердили ведущей «Кто хочет стать миллионером» – переживали перед первыми съемками, с кем делились эмоциями? Не боялись сравнений с прежним ведущим?

- Конечно, когда ждала съемок, то волновалась, до последнего никому не говорила, в том числе родителям. Не из-за того, что боялась сглазить (я не суеверный человек): просто, как показывает жизненный опыт, часто бывает, что если раньше времени о чем-то рассказываешь, то потом могут происходить какие-то сложности. В итоге родителям я сообщила новость в день съемок. Конечно, я понимала, что на мне огромная ответственность, что часть зрителей будет неминуемо сравнивать с Дмитрием Дибровым, который был ведущим этой передачи много лет (14 лет – прим.). И в принципе то, что женщина, тем более с бэкграундом поп-певицы, стала ведущей интеллектуальной передачи, у многих могло вызывать вопросы. Конечно, я готовилась, в том числе смотрела ранние выпуски программы с Дмитрием Дибровым, а также зарубежные выпуски этой передачи. Узнала, что за границей эту программу часто ведут женщины.

- Как приняла вас команда «Кто хочет стать миллионером»?

- Втянулась я быстро. И команда меня очень поддерживала, очень вдохновляла, очень воодушевляла. Первый раз мы встречались еще до съемок, в Останкино: обсуждали, я задавала вопросы, ребята мне рассказывали. Очень такая слаженная, дружная команда, очень приятные люди. Кстати, в основном девушки.

Карауловой на занятиях по сценической речи сказали, что с дикцией у нее все в порядке Фото: Первый канал

- Дикцию оттачивали?

- Я встречалась со специалистами, которые занимаются с ведущими, в том числе сценической речью. У меня было несколько подобных встреч-занятий. Все сказали, что проблем с дикцией у меня нет. Но, конечно, нет предела совершенству, и я стараюсь – занимаюсь, развиваюсь…

- Что скажете об обновлениях подсказок «Кто хочет стать миллионером»?

- Скажу, что их стало меньше. Читала негодование зрителей по этому поводу, потому что штудировала комментарии к первому выпуску. Но глобально это все-таки не серьезное изменение. Исторически этих подсказок всегда было три - на протяжении долгого времени. Получается, что это возвращение к первоначальному формату. И мне кажется, что это классно.

- В 2023 году у вас юбилей - 20 лет на сцене. А начался путь на эстраду со второго места на конкурсе «Лицо года». Что был за конкурс, и как туда попали?

- Мне тогда было 14 лет. И папа отправил мою фотографию на этот конкурс, который проводил журнал «Yes!» - самый популярный тогда глянец у девчонок. Моя подружка отправила туда свою фотографию, но ей не ответили. И тогда она сказала: «Раз мне не ответили, то тебе точно не ответят». Ну, потому что она считала, что сильно красивее меня. И я, честно говоря, тоже так считала (и до сих пор считаю). Но мой папа (и мама) всегда в меня верил, поэтому и отправил фото. И мне через какое-то время перезвонили, пригласили на кастинг. Можно сказать, что с этого конкурса все началось. Через какое-то время они делали музыкальную группу и опять позвали меня на кастинг, так как я рассказывала, что пою. И тот кастинг я прошла и стала одной из солисток группы «Yes!», которую, кстати, тогда продюсировал Ваня Ургант, мы пели его песни. И до сих пор мы дружим с девочками, с которыми мы там работали. Одна из девчонок – крестная моего сына. В общем, нас «Yes!» всех связал.

После этого Юлианна Караулова стала финалисткой пятой «Фабрики звезд». Успела получить 2 высших образования, отучилась на 2 факультетах и получила 2 красных диплома Академии музыки им. Гнесиных: она певица и музыкальный продюсер. У певицы есть опыт работы ведущей на ТВ: рубрики «Мода и стиль» на «Домашнем», шоу «Русский Ниндзя» на Первом канале, член жюри «Ты супер!», «Битва талантов», «Все, кроме обычного». Кстати, 5 лет назад Юлианна Караулова на пару с Тимуром Соловьевым дошла до максимальной суммы 3 миллиона рублей в «Кто хочет стать миллионером». После этого пока никто не брал главный приз.

Программа «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале по субботам в 18.20.