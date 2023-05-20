Регионам разрешат убивать бродячих собак? Отвечаем на 10 простых вопросов о поправках в закон "о животных"

Поправки касаются всех бездомных животных Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

16 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в федеральный закон “Об ответственном обращении с животными”, что сразу породило немало тревожных слухов: мол, регионам фактически разрешили убивать дворняг, и ничего им за это не будет.

Согласно опубликованным документам, поправки коснулись лишь двух статьей – 3 и 27. В третью, где излагаются основные понятия, важные для работы с законом, добавили конкретики, которая фактическое содержание не поменяла.

Зато статью 27 “Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона“ дополнили целым пунктом. Он гласит, что глава субъекта РФ может утвердить на региональном уровне поправки в систему контроля за численностью бездомных животных на своей территории. В частности, регионы могут отказаться от отлова, передачи и содержания животных в приютах, а при возвращении на место обитания разрешить не вести видеозапись этого процесса.

К чему это приведет и может ли губернатор вместо действующей системы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) разрешить отстрел или эвтаназию бродячих животных? На наши вопросы отвечает депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

1. Поправки касаются только бродячих собак или кошек тоже?

- Поправки касаются всех бездомных животных

2. Как закон разрешает бороться с бродячими животными теперь?

- Программа ОСВВ по-прежнему действует, ее удалось отстоять, как и систему приютов. Мы хотим сделать флагманскими те регионы, которые преуспели в регулировании численности безнадзорных животных через приюты, чтобы остальные “подтягивались”. Кроме того, поправки не затронули статью 17, где прописано, что не допускается жестокое обращение при отлове, содержании, при выпуске и т.д. Таким образом, все гуманистические принципы сохранены.

3. Может ли губернатор решить, что конкретно его региону программа ОСВВ не подходит?

- Нет, решения будут приниматься не губернатором единолично, а через региональное собрание депутатов, потому что один человек может ошибаться.

4. Могут ли депутаты решить не отправлять дворняжек в приюты (например, если их недостаточно), а усыплять их?

- Во-первых, в поправках нет ни слова об “эвтаназии”, “убийстве” и каких-либо других форматах так называемых гуманных умерщвлений – их не бывает. Во-вторых, как только речь заходит о подобных методах, значительная часть общества их воспринимает в штыки. Поэтому я, честно говоря, не представляю себе ситуацию, как какое-то законодательное собрание примет подобное решение с учетом того, что им потом идти на выборы.

5. Есть ли нормы или закон, который прописывает что гуманно по отношению к животным, а что - нет?

- Да, в статье 3 прописано: жестокое - это такое обращение с животным, которое привело или может привести к его гибели, увечью или нанести вред его здоровью. Сюда же относятся нарушения требований к содержанию животного, которые причинили ему вред, и неоказание помощи в опасности, если такая возможность была.

6. Кто и как будет контролировать действия региональных властей?

- Мы планируем обратиться в Генпрокуратуру РФ, чтобы ведомство провело контрольные мероприятия на территории всех субъектов РФ и проверило, как там соблюдается законодательство по ответственному обращению с животными.

7. Может ли увеличиться уровень коррупции в связи с изменениями в законе?

- Это опять же вопрос контроля. Чем тщательнее мы будем все контролировать, тем меньше будет коррупции. Поправки не изменили действующую систему. Они дали регионам больше полномочий. А контролировать надо расходование средств, вне зависимости от того, по какой статье они выделяются. Каждая копейка должна быть под присмотром.

8. Есть ли какие-то рекомендации регионам? Насколько они обязательны к исполнению?

- Решать будут на местах. Но у нас есть методические рекомендации по обращению с безнадзорными животными, которые подготовило Правительство РФ. А еще есть мои предложения, которые не встретили критики или антагонизма со стороны субъектов РФ. Во-первых, это – обязательная регистрация животных. Во-вторых, запрет самовыгула и введение штрафов за нарушение: бегающие по улицам собаки часто на самом деле имеют владельцев, которые за ними не следят. В-третьих, льготные программы по стерилизации. В-четвертых, программы по пристройству. И пятое - просветительские программы.

9. На уровне регионов ту же обязательную регистрацию принять будет проще?

- Да, причем некоторые регионы этот процесс уже начали. На федеральном уровне его запустить пока не удалось. Раньше этим занимался Минсельхоз, и ведомство блестяще реализовало регистрацию сельскохозяйственных животных – коров, свиней, овец, кур и даже пчел. Все у них работает эффективно. А вот регистрацией кошек и собак они заниматься не захотели. После этого тему передали в ведение Минприроды, но получился бюрократический казус, потому что база данных до сих пор остается у предшественника.

10. Какие изменения в закон еще могут внести во втором чтении?

- Я бы конкретизировал гуманистическую составляющую закона и перечислил те полномочия, которые мы передаем регионам. А еще занялся бы регулированием деятельности по разведению животных. Тема смежная, проблема острая, эта сфера пока не регламентируется. Остальное будет видно. Сейчас начался сбор предложений по поправкам, работа продлится две недели.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«Сомневаюсь, что число нападений уменьшится»

Против принятых поправок уже высказался депутат Госдумы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он прокомментировал ситуацию KP.RU.

- Они по сути «обнуляют» ту работу, которую Госдума вела больше 10 лет по этому закону. Обнуляют схему ОСВВ которая во многих регионах успешно работает. Вместо схемы «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» регионам разрешается схема «отлов – убийство». Такие поправки принимаются не для решения проблемы, а для оправдания тех профильных чиновников, чье бездействие как раз и приводит к нападениям бездомных собак на людей. Они годами не исполняли закон. В том числе простую норму о том, что агрессивные животные не должны быть на улицах, их нужно держать в приютах. А это невозможно исполнить, потому что ответственные лица ни одного приюта за годы не построили. И они цинично заявляют гражданам, мол, мы этих озверевших собак, которые нападают на вас и ваших детей, сейчас отловим, а потом опять к вам во дворы выпустим. Потому что по нынешнему закону якобы больше ничего сделать не можем. Это наглая ложь и манипуляция. Могут и обязаны делать, просто не хотят. А в тех регионах, где могут, хотят и делают, проблема бездомных животных успешно решается, случаев нападений нет.

Начнутся отстрелы, но сильно сомневаюсь, что число нападений бездомных собак на людей уменьшится. По данным Роспотребнадзора, до вступления действующего закона в силу, когда практиковались массовые истребления, случаев нападений было на 16% больше.

Не исключено, что коррупционный фактор будет усиливаться. Опять же, до реализации действующего закона в некоторых регионах отмечались интересные тенденции – с каждым годом им требовалось все больше денег на уничтожение бездомных животных. Сметы росли.

Потому что никто особо не будет сверять эти сметы со свалками трупов, разбираться, сколько там на самом деле убили, каким способом. Схема ОСВВ дает меньше пространства для коррупционных маневров. Там предполагается видеофиксация всех мероприятий, там надо отчитываться наглядно – построенными приютами, животными в этих приютах.

Я считаю, нужно ужесточать ответственность для должностных лиц - штрафовать и наказывать их не по факту нападений, а когда агрессивные стаи только появляются на улицах. Потому что обязанность чиновников по закону – не допускать их появления.

Депутаты готовятся ко второму чтению, "Комсомолка" следит за ситуацией.

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