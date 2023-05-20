Бездомные собаки раскололи общество: Зоозащитники грозят депутатам расправой, а граждане травят псов ядом

Регионы регулярно, после каждого нападения со смертельным исходом, просили федеральную власть разрешить отстрел или усыпление опасных животных Фото: Shutterstock

Несколько лет «Комсомолка» боролась с абсурдным законом, разрешавшим бездомным собакам жить на улицах городов и ежедневно кусать людей.

Сдвинуть ситуацию не удавалось: регионы регулярно, после каждого нападения со смертельным исходом, просили федеральную власть разрешить отстрел или усыпление опасных животных, влиятельная зоозащитная общественность – певцы, чиновники, актеры – выступали резко против; выходом могло стать поголовное помещение в приюты, но на это не хватало денег.

Наконец, после очередной жертвы – 26 марта в Астрахани была разорвана дочь директора местного вуза, депутаты Госдумы - нашли соломоново решение. Из федерального закона вычеркнут обязанность регионов в любом случае сохранять собакам жизнь, а дальше каждый из них сам решит, что делать, поправки были приняты 16 мая в первом чтении.

Законопроект произвел эффект пачки дрожжей, кинутых в деревенский сортир, зоозащитники писали: «Надо поднимать народ на митинги с рогатками, несанкционированные, хотели войну, получат войну!», - некоторые обещали начать отрезать людям головы, председатель комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин подтвердил, что депутаты получают множественные угрозы.

Нас произошедшее не удивило: на Западе радикальные защитники животных давно признаны экстремистами, в России они, например, совершали налеты на зверофермы, выпускали норок на свободу, и, кстати, взорвавшая Владлена Татарского Дарья Трепова была экоактивисткой.

Пылу экзальтированным гражданам подбавили догхантеры, которые отказались ждать принятия закона: соцсети наполнились видео бьющихся в конвульсиях отравленных собак…

Мы выбрали самые яркие истории из этого бурления.

Заварили дверь: в Челябинске преследуют женщину, покусанную стаей

Ольга Галицкая – сотрудник одного из бюджетных учреждений Челябинска и, что скрывать, антизооактивист: около года пишет во всех группах, где собираются противники бродячек, высказывается довольно радикально, «Усыплять нельзя кастрировать», - самое мягкое.

Ольга Галицкая. Фото: Личный архив

- Ситуация патовая, - не скрывает своего мнения женщина, - в городе есть районы, где бегают стаи по 50 собак, люди стараются их обходить, разве это правильно?

4 января, словно в подтверждение этих слов, женщину покусали:

– Мы с сыном шли мимо металлоприемника на улице Енисейской, подбежали три собаки, начали лаять, рычать, тут же возникли еще четыре. Мы кричали на них, пытались отогнать, но одна все равно очень больно укусила меня за ногу, порвала штаны…

Собаки, которые напали на Ольгу. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Женщина обратилась в травмпункт, стала искать отлов, выяснила, что никто не взял контракт (подрядчик появился в феврале, а в тот момент отвечающих за проблему не было)… ну, и высказалась в группе зоозащитников за эвтаназию.

Это как если в черном квартале высказаться за рабство.

– На место прибыл один зоозащитник, записал видео, якобы собаки не агрессивные и на людей не нападают – и началась травля.

Следы собачьих укусов. Фото: предоставлено"Комсомолке"

В соцсетях Ольге начали поступать десятки сообщений с оскорблениями и угрозами: «Мразина аморальная», «живодерка», «получишь список спа-процедур в виде локтевого массажа лица, потом уриномаска, после йога в коленнолоктевой позе, ждать осталось недолго, адрес известен», - и смайлик.

Адрес действительно оказался известен: вскоре в подъезд Ольги, помахав рукой в видеодомофон, вошла компания из пяти парней лет 18-ти, все в кепках и масках:

- Орали, стучали в дверь: «Тварь, открывай, мы голову тебе открутим!», - я делала вид, что меня нет, звонила в полицию, мне было очень страшно…

Вандалы машут Ольге в домофон. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Полиция приехала через полтора часа, когда молодчики уже ушли, нарисовав на двери Ольги огромный мужской половой орган и исписав стены надписями: «Ш…» (женщина с высокой степенью половой распущенности), «С…» (собака женского пола) и далее в том же духе.

- С тех пор они приходили раз шесть-семь, все обрисовывали заново – я каждый раз мыла, открыто обсуждали сделанное в чатах, глумились: «Нравится?», - я спросила их, что же они по пять человек к одной женщине приходят, слабо сразу пятнадцать? Были как будто славяне, были, по внешности, таджики, были, по внешности, цыгане…

Разрисованная вандалами дверь Ольги. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В марте случился откровенный треш: в четыре часа ночи молодчики заварили дверь женщины холодной сваркой: залепили звонок, замочную скважину и петли, напихали туда железных гвоздей, Ольге пришлось вызывать знакомого, чтобы он отколупал моментально схватывающийся состав отверткой, выйти из квартиры самостоятельно она не могла…

Молодчики заваривали Ольге дверь, расписывали подъезд похабными надписями. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Спрашивается, а что же полиция?

- Я сразу написала заявление на уголовное дело, ведь меня обещали и облить кислотой, и изнасиловать на камеру, и они уже пришли! Знаете, что мне сказали? – спрашивает Ольга. – «Ну, а зачем вы с ними связались? Собачки ведь добрые. Мне теперь рядом с вами и стоять опасно».

Мы удивились и позвонили в пресс-службу УМВД по Челябинску, и там нам подтвердили: по ситуации проведен полный комплекс мер - просмотрены видеозаписи и опрошены свидетели, но ведь вандалы проникли в подъезд в масках, установить их лица невозможно…

Этот сотрудник полиции расследовал дело Галицкой. Фото: Соцсети

Уважаемая пресс-служба УМВД Челябинска!

Мы дико извиняемся, что учим вас оперативной работе, но, во-первых, ваши сотрудники должны были, установить по ай-пи всех, кто глумился над Галицкой, затем сличить подозреваемых с видеозаписями, и, наконец, проверить по камерам на ИХ подъездах, кто из оскорблявших женщину в даты нападений ночью выходил из дома: камер сейчас столько, что путь любого преступника можно отследить от двери до двери, мы знаем. Это раз.

Два: вы говорите неправду, часть вандалов была без масок, Ольга фотографировала их через глазок, фото полиции предоставлены.

Ольга сфотографировала вандалов через глазок в двери квартиры. Больше лиц - в видеоролике. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Чтобы вам было совсем хорошо, в 2021 году челябинский телеканал выложил ролик об идентичном нападении в Миассе: к мужчине, высказавшемся в интернете против собак, пришли молодчики и обрисовали подъезд, лица один из них не скрывал, и Ольга уверенно опознает в нем… четырежды судимого гражданина по кличке Чифирь, называющего себя общественным инспектором по обращению с животными Челябинской области, частого гостя местных СМИ!

В сюжете о точно таком же нападении в 2021 году в Миассе Ольга опознаёт известного в Челябинске общественного инспектора по обращению с животными, уголовника по кличке Чифирь.

То есть, жертва называет предполагаемого заказчика нападения, матерого уголовника: в прошлом убийство, наркота, грабеж, теперь – зоозащита! И, кстати, сразу становится ясно, почему к Ольге приходили под дверь РАЗНЫЕ группировки…

Так, может быть, участковый просто не хочет работать? Или не хочет связываться? У вас в Челябинске самосуд бандитов – это норма?

Данные участкового в редакции есть, мы требуем служебной проверки и готовы их предоставить.

Съеденного в Оренбурге мальчишку объявили живодером

Случай в Оренбурге перепахал нашу редакцию.

Светлым пасхальным утром 16 апреля 8-летний мальчишка по имени М. пошел гулять по гаражам возле детского дома Юры Шатунова: там густые заросли, железные боксы, пересеченная местность и море собак. М. был с другом. С утра они собирали со знакомых конфеты, колядовали.

Мужики, работавшие в гаражах, услышали визг, на них выскочил белый, как простыня, мальчик, они побежали с лопатами, но не успели: стая собак доедала М. лицо.

Друг рассказал, что собака погнала их, они побежали и наткнулись на стаю. То есть, будем называть вещи своими именами: собака выгнала их на стаю, как на охоте.

Гроб М. был бирюзовый. Мальчик учился во втором классе. Пасха, мученическая смерть, вот это вот все.

Похороны мальчика в Оренбурге. Фото: Телеграм

Горе было огромным, и каков же был наш шок, когда в соцсетях появилась местная зоозащитница Юлия, по профессии маникюрша, и сказала в камеру:

- Все знают, что собака загрызла мальчика у нас в городе. Оказывается, этот мальчик сжигал ее щенков на костре при ней и пеной – монтажной – заклеивал им морды. Информация проверенная. Представьте, каково собаке: перед ней сжигают ее щенков. Заживо. На костре.

Зоозащитница Юлия записала видео о том, что мальчик сжигал щенят на костре Фото: скриншот видео

Интернет взорвался: тысячи проклятий, пожеланий воскресить мальчика, чтобы самому ему залить пену в глотку, пожеланий ребенку быть разорванным не собакой, а маньяком-педофилом, благодарность собаке, убившей живодера.

Тут же выступила некая бывшая управделами администрации Муйского района Бурятии Екатерина Амосова, и подлила помоев: «Семья там неблагополучная, мать – алкоголичка, М. – приемный».

Тут же выступила некая Екатерина Амосова, представившаяся бывшей управделами... Фото: Соцсети

Свидетельствует редактор «КП»-Оренбург» Юлия Дубенко:

- С первого дня я работала с опекой, полицией, СК, родителями одноклассников и учителями погибшего ребенка. Все сказали, что семья благополучная, мальчик ухоженный, посещал секции, да, он приемный: его родители погибли, и он был взят вместе с родным братом под опеку, у новых родителей трое своих детей и было двое приемных. Мэр нашего города сказал, что всем бы сиротам такую приемную семью. Не знаю, откуда зоозащитники взяли все это…

Мы знаем!

Сразу после гибели М. его друг написал в сети, что они постоянно бегали от этих собак, отбивались петардами (их часто используют для отпугивания стай) и всеми подручными средствами!

Пост друга мальчика о том, как покойный отбивался от собак, перевернули в "пеной заливал им морды".

Вот этот рассказ о систематических нападениях зверей и перевернули в «заливал пеной глотки»: «Срочно, вниманиееее, нужно делать скрины поддельные, где загрызанный (ребенка называют непечатным словом) с Оренбурга якобы над этими собаками издевался, и выставить так, будто он сам виноват, не то закон об эвтаназии точно примут!», - писали волонтеры.

В общем, журналисты редко вписываются за своих героев.

Но клевета на умершего потрясла нас так, что мы написали одно заявление в МВД на маникюршу, одно обращение к уполномоченной по правам ребенка Оренбугской области Анжелике Линьковой по поводу бурятской чиновницы и одно обращение к администрации ДШИ номер 1 города Анапы, преподаватель которой, внезапно, особо рьяно оплевывала ребенка.

Педагог ДШИ N1 Анапы Наталья Данчева писала кошмарные комментарии о погибшем. После обращения "Комсомолки" к её руководству учительницу уволили.

Прокурор продлил срок проверки по возбуждению уголовного дела о клевете, уполномоченная Анжелика Линькова посетила опекунов М. и получила от главы семьи ответ, что публикации хейтеров до них не дошли, помощь в защите доброго имени пока не требуется…

А вот преподаватель ДШИ Анапы Наталья Данчева 12 мая была уволена: с ней была проведена беседа руководством, и она написала «по собственному желанию». Как говорится, «Комсомолка» выступила – что сделано.

В астраханской квартире устроили склад для трупов бродяжек

Трупы собак, завернутые в голубые и черные мусорные пакеты, несколько дней складировали в одной из квартир дома №64 по улице Ахшарумова: разбухшие тела с торчащими в разные стороны лапами увозили и привозили обратно, пока жильцы не заорали в соцсети.

- Я в окошко увидела, что подъехала полицейская машина, - рассказывает соседка, - из неё вышли мужчина в форме и женщина и стали заносить мешки с трупами в квартиру. Занесли, рученьки свои вытерли, перчатки выкинули и уехали. А по подъезду пополз запах: тяжелый, сладковатый, лекарственный, от него становилось плохо…

Тот самый дом N 64 по улице Ашхарумова. Фото: Соцсети

Жители возмутились, и, когда парочка появилась снова, попросили полицейского объяснить, что происходит, тот в ответ начал хамить: «Вы кто такие? Пошли вон отсюда!».

- Вел себя так, будто мы второй или пятый сорт, представиться отказался, сказал, что это важные вещдоки.

Несколько дней в одной из квартир хранились собачьи трупы, завернутые в голубые и чёрные мусорные пакеты. Фото: Соцсети

Вещдоки чего?

Версия такая: после двух заживо съеденных в этом году в Астрахани людей и целой серии митингов против собак, животных здесь стали массово травить: в городе находят бьющихся в судорогах или закостеневших в неестественной позе бездомышей. То ли это делают озверевшие горожане, то ли… дворники, которым отдала негласный приказ муниципальная власть.

Но по сегодняшнему закону убийство каждой собаки – уголовное преступление, вот волонтеры-зоозащитники и собирают улики, а делают это тайно от руководства МВД на частной квартире, потому что ведомство не пойдет против губернатора…

- Полицейский угрожал нам, - рассказывает другой очевидец. - Сказал, если мы выложим в Интернет, у нас будут большие неприятности.

Жильцы не послушались, тут же объявилась хозяйка квартиры: она тоже стала грозить автору поста заявлением в полицию за клевету (!). Надо отметить, что женщина в доме не живет, раньше сдавала хату под бордель.

Трупы привозили мужчина в полицейской форме и женщина-волонтёр. Фото: соцсети

Когда скандал стал набирать обороты, зоозащитница мигом удалила свои сообщения, тела срочно вывезли.

Сейчас в полиции проводится служебная проверка.

СКАЗАНО!

Бийсултан Хамзаев, депутат Госдумы:

«Любители животных, не доходите до сектантства!»

- Зоо-активизм очень нужная вещь. Но не когда доведено до сектантства. На мою позицию, что поголовье бездомных собак нужно контролировать, получаю бот-атаки системного уровня, чтобы я поменял мнение. Не получится. Трекеры на каждую собаку, а как только засекли стаю – выявлять альфу и ликвидировать.