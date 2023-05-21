С 2005 года Патр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало плохо в самолете

В субботу, 20 мая, в возрасте 46 лет умер заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что чиновник скончался, возвращаясь с российской делегацией из командировки на Кубу.

«Скончался статс-секретарь - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко», - сказано в заявлении министерства, которое приносит свое соболезнование родным и близким замминистра.

В заявлении ведомства также уточняется, что Кучеренко стало плохо в самолете, из-за чего воздушное судно приземлилось в Минеральных Водах, однако медики так и не смогли помочь чиновнику.

Биография Петра Кучеренко

В период 2001 - 2006 Петр Кучеренко возглавлял ряд общественных структур, занимаясь реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. С 2012 года он возглавил аппарат комитета, который занимался вопросами законодательства, права и суда, а также гражданского общества.

Должность заместителя министра науки и высшего образования Петр Кучеренко занял в 2020 году, а через года получил параллельную должность в данном ведомстве, став статс-секретарем. Кроме того, Петр Кучеренко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и являлся действительным государственным советник Российской Федерации 2 класса.

С 2005 года Патр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкая, а в 2007 году у них родился сын Константин.

Диана Гурцкая тяжело переживает внезапную смерть супруга. Ее брат Роберт Гурцкой заявил, что певице, как и другим близким Петра Кучеренко, сейчас не до разговоров с журналистами.