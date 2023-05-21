Диана Гурцкая убита горем после смерти мужа Петра Кучеренко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Диана Гурцкая тяжело переживает внезапную смерть своего мужа заместителя министра науки и высшего образования в РФ Петра Кучеренко, который скончался в субботу, 20 мая, возвращаясь с российской делегацией из командировки на Кубу.

В беседе с «Пятым каналом» брат певицы Роберт Гурцкая заявил, что артистке, как и другим близким замглавы ведомства, сейчас не до комментариев. «Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!» - заявил брат певицы.

Напомним, заместитель министра науки и высшего образования РФ умер в возрасте 46 лет в субботу, 20 мая. Как заявили в воскресенье, 21 мая, в ведомстве Петр Кучеренко почувствовал себя плохо в самолете, возвращаясь с российской делегацией из командировки на Кубу. В результате борт посадили в Минеральных водах, однако медики так и не смогли спасти чиновника.