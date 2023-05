Астрофизики заявили, что вокруг Земли летают десятки инопланетных объектов

В Солнечной системе давно находятся гости из иных миров. Фото: Shutterstock

Точно известно, что из других звездных систем к нам прилетели, как минимум, три визитера – так называемые межзвездные объекты (interstellar object – ISO). Два были крупными – Оумуамуа и «комета Борисова» (Comet 2I Borisov). Еще один – мелкий. Он проходил под кодовым названием «метеорит». Другие объекты пока достоверно не обнаружены, но они наверняка есть.

Оумуамуа улетел, «комета» - тоже, предварительно рассыпавшись, а мелкий объект упал в Тихий океан. Его ищут.

Так мог бы выглядеть астероид Оумуамуа, если бы был астероидом.

К энтузиастам, убежденным, что в Солнечной системе и конкретно рядом с Землей находятся «инопланетяне», присоединились ученые кафедры вычислительной астрофизики физического факультета Университета Карнеги-Меллон (Physics Department at Carnegie Mellon University). Они подготовили к публикации статью, которая так и называется «Близкие контакты межзвездного типа: исследование присутствия межзвездных объектов на околоземной орбите» (Close Encounters of the Interstellar Kind: Exploring the Presence of Interstellar Objects in Near Earth Orbit). В соавторах – профессор Абрахам Лёб (Professor Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновскго центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics). Коротко о ней рассказывает издание Universe Today.

Напомню: Лёб прибрел всемирную известность, отстаивая версию, что, по крайней мере, Оумуамуа, это искусственно созданный объект, запущенный к нам некой развитой цивилизацией с разведывательными, а может быть, и шпионскими целями.

Ученый подчеркивал, что Оумуамуа или «Посланник, прибывший первым издалека» в дословном переводе с гавайского, представлял из себя «сигару» длиной порядка 400 метров, летел с огромной скорость – примерно в 100 тысяч километров в час. Был аномально ярким – блестел словно металлический, имел поверхность сложной формы - будто бы с какими-то надстройками. Но главное, «сигара» периодически ускорялась - так, если бы ею кто-то управлял. При этом траектория объекта тянулась к другим мирам – то ли к созвездию Девы, то ли Единорога, то ли Кита. Чем не инопланетный корабль? Пусть даже автоматический.

Лёб даже книгу успел написать, суммировав все странности Оумуамуа: «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Межзвездное: первое свидетельство разумной жизни вне Земли).

Профессор продолжает стоять на своем – недавно он воодушевил «инопланетными идеями» Шона Киркпатрика (Dr Sean M. Kirkpatrick), которого Пентагон назначил директором AARO - Управления по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office). Управление было создано при американском военном ведомстве. Власти уполномочили его выяснить, что за таинственные визитеры появляются в небе по всему миру, но в первую очередь над США. Видеоролики, на которых странные объекты видны на радарах американских истребителей, широко известны и признаны подлинными Министерством обороны США.

Иллюстрация входа зонда в Солнечную систему и выхода на околоземные орбиту.

Уже вместе – Киркпатрик и Лёб – подготовили доклад, в котором предположили, что Оумуамуа мог быть кораблем-маткой, а «метеорит» - одним из тех разведывательных автоматических зондов, которые корабль-матка выпускал, прибыв в Солнечную систему.

В новой работе ученые приводят расчеты, с помощью которых убеждают, что этих самых ISO в Солнечной системе пруд пруди – особенно в окрестностях Земли. Объекты естественного происхождения, прилетевшие из других звездных систем, не смогли бы тут задержаться. Значит, те, которые сейчас имеются на околоземной орбите, были оставлены на ней специально - более 2 миллионов лет назад, по расчетам ученых. То есть, объекты искусственные.

ISO будет искать обсерватория имени Веры К. Рубин (Vera C. Rubin Observatory), которая вот-вот (июль 2024) начнет работать на севере Чили в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST). Она оснащена невероятно мощными телескопом с почти 9-метиров зеркалом и 3,2-гигапиксельной цифровой камерой - крупнейшей в мире, которые будут создавать глубокие изображения неба над всем Южным полушарием.

Камера способна делать фотографии каждые 20 секунд, что и позволит ей обнаруживать движущиеся ISO – даже небольшие, незамеченные пока в процессе нынешних наблюдений.

Лёб и его коллеги-энтузиасты надеются, что хотя бы один из обнаруженных межзвездных объектов можно будет отловить посредством аппарата-перехватчика Европейского комического агентства. Миссия под названием Comet Interceptor запланирована на 2029 год.

А пока Лёб, Киркпатрик и другие единомышленники собираются достать со дна Тихого океана упавший туда ISO.

Джеймс Бенфорд - физик из Калифорнийского университета: «Инопланетяне? Они давно обосновались рядом с Землей»

Поискать разведывательные зонды развитых цивилизация еще 4 года назад предлагал Джеймс Бенфорд (James Benford) — физик из Калифорнийского университета (University of California, San Diego). «Наблюдатели» - так он называл «визитеров», прибывших в Солнечную систему миллионы лет назад. Свои доводы ученый привел в статье, которую опубликовал Astronomical Journal.

Инопланетный зонд может быть встроен в астероид.

Бенфорд считает, что зонды (ISO по новой терминологии) замаскированы или спрятаны на так называемых ко-орбитальных небесных телах — небольших астероидах, которые двигаются по орбитам, близким к земной. По сути, они вроде Луны - спутники нашей планеты. Только — гораздо меньше квази-спутники или компаньоны, как их еще называют. Располагаются иной раз в несколько раз дальше, чем Луна.

К настоящему времени известно о 15 компаньонах. Ученый призывает их посетить. Не все, конечно, но хотя бы несколько. А начать предлагает с объекта 2016 НО3, обнаруженного в 2016 году.