"Куда подевался корабль-матка?": Пентагон внезапно передумал и заявил, что не обнаружил инопланетян

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Далеко не все неопознанные воздушные явления (Unidentified Aerial Phenomena – UAP) – в недалеком прошлом известные, как НЛО, связаны с деятельностью инопланетян, - такова суть доклада, с которым в Конгрессе США выступил доктор Шон Киркпатрик (Dr Sean M. Kirkpatrick), директор AARO - Управление по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office). Оно недавно было создано при американском военном ведомстве и уполномочено властями выяснить, что за таинственные визитеры появляются в небе по всему миру, но в первую очередь над США.

Киркпатрик собственной персоной, отчитывается перед Конгрессом США

AARO сейчас изучает 650 сообщений. Большинство объектов удалось «опознать». Действительно аномально вели себя «лишь небольшой процент UAP».

Таинственный объект на радаре американского истребителя

Но неопознанные все-таки остались. Киркпатрик привел в пример видео, которое было снято на Ближнем Востоке 12 июля 2022 года с борта беспилотника MQ-9 – шарообразный объект пролетел над военной базой. До сих пор неясно, что он из себя представлял.

Шар, летавший над военной базой США на Ближнем Востоке

Кстати, по словам директора, большинство таинственных объектов были как раз шарами - диаметром от 1 до 4 метров: белыми, серебристыми или металлическими, которые могли и неподвижно висеть, и быстро двигаться – вплоть до скорости, в два раза превышающей скорость звука.

Уфологи объяснили сенаторам, что надо продолжать разбираться – добывать подробности, въедливо их анализировать и давать научно обоснованные заключения. А пока ничего совсем уж сверхъестественного они не увидели.

Объект, стартовавший из океана, снят с борта авианосца

- Если окажется, что поведение какого-то UAP можно будет объяснить только его внеземным происхождением, мы надлежащим образом проинформируем правительство США, - подчеркнул Киркпатрик. И заверил - для протокола, как он выразился:

- AARO не обнаружила достоверных доказательств внеземной активности и внеземных технологий. Объекты, которые бы бросали вызов известным законам физики, не встречались.

НЛО в виде пирамидки на экране прибора ночного видения, снято с борта эсминца

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

А куда же инопланетный корабль-матка подевался?

Странный какой-то этот Киркпатрик. Совсем недавно вместе с известным астрофизиком профессором Абрахамом Лёбом (Abraham Loeb) из Гарвада (chairman of Harvard University’s astronomy department) он обнародовал обширный доклад. И убедил многих, что инопланетяне уже тут. Пусть и не живьем - нас их разведывательный корабль-матка. Или даже корабли. И зонды, которые он или они распускают с целью исследовать Солнечную систему и, конечно же, Землю. Эти самые зонды, мол, и выглядят как UAP.

А в архивах – среди сотен тысяч файлов - прежде секретного проекта Пентагона «Голубая книга» нашелся даже снимок возможного корабля-матки, десантирующего зонды.

А еще Киркпатрик вместе с Лёбом собираются искать в Тихом океане один из упавших зондов - астрофизик уверяет, что он инопланетный.

Загадкой остаются ролики, снятые пилотами американских истребителей – их признало подлинными МО США.

Непонятно, каким образом появлялись из воды и стремительно взмывали какие-то объекты, похожие на огромные конфетки Tic-Taс .

А «пирамидки», летавшие рядом с авианосцами?

И вдруг «…никаких достоверных доказательств внеземной активности…».

Не вяжется одно с другим. Кому-то «директор» врет – или Конгрессу или народу.