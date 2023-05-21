Бахмут освобожден и вновь стал Артемовском. Фото: Александр КОЦ

Последние новости об освобождении Артемовска

Бахмут освобожден и вновь стал Артемовском. В ночь на 21 мая 2023 года Министерство обороны РФ официально объявило в своем Телеграм-канале: "На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск".

Бойцов поздравил президент России Владимир Путин.

"Глава государства поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска. Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - говорится на сайте Кремля.

Видео российского флага над Артемовском

Куда двинемся дальше

Главный вопрос — что будет дальше? «КП» обратилась к военными экспертам. Вот что сказал сайту KP.RU полковник запаса Юрий Кнутов.

- После того, как подтверждено освобождение Артемовска (Бахмута) — что должно произойти дальше?

- Сейчас нам надо держать оборону. Противник все последние дни пытался прорываться на флангах и севернее, и южнее города. Причем пытались использовать российскую же тактику малых котлов.

- Впервые?

- В этом году, пожалуй, да. У нас она себя хорошо показала в Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке.

- Ну вот наша задача этот порыв сбить — а дальше?

- Сосредоточить определенные силы, чтобы дальше двигаться. На Часов Яр, на Северск, может быть, на Константиновку. И в итоге - на Славянск.

- К этому готовы?

- Если снимем угрозы фланговых ударов на этом участке — со стороны того же Часов Яра или Северска — то да. Славянск — главный город в этой цепочке нашего возможного движения в скором времени.

- Непростая ситуация.

- Противник все равно постарается активизировать свое движение на флангах. Не с военной, а больше с политической точки зрения им понадобится вернуть позиции не только вокруг города, но и в нем самом. Хоть микроскопический плацдарм захватить.

- Дополнительные силы ПВО нам придется привлекать?

- Их там сегодня достаточно. И армейских ПВО, и других. Прикрытие будет обеспечивать ПВО в более тыловых районах. Возможно, поставят комплексы типа Бук М2. В городской черте того же Артемовска не вижу смысла размещать какие-то системы ПВО, за исключением ПЗРК.

Президент поздравил штурмовые отряды «Вагнер» с освобождением Артемовска Фото: REUTERS

МИНСКА-3 ПОСЛЕ АРТЕМОВСКА НЕ БУДЕТ

Подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко высказал мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда».

- Киев попытается вернуть Артемовск?

- Они не смирились с потерей. Город наш, но противник напирает по флангам.

- Известно, как относится к Артемовску Зеленский.

- Он может бросить все ресурсы, чтобы хотя бы вернуть некоторые рубежи на окраинах Артемовска. И заявить об очередной перемоге.

- Постучим по дереву.

- Мы стратегически и тактически переиграли ВСУ. Населенный пункт освобожден, но не стоит недооценивать противника. Артемовск играет не только военную роль, но и политическую. Морально-психологическое состояние у украинских боевиков и населения низкое. Чтобы компенсировать эти потери, могут предприниматься шаги, чтобы выбить наши подразделения, которые закрепляются там.

- Сражение шло 224 дня. Украинские военные заявляют, что Бахмут свою цель выполнил — это какую же?

- С их стороны эти слова - плохое прикрытие своего поражения. Мы помним подобные заявления, когда был взят Мариуполь. Они свою поразку (поражение) попытались перевернуть в перемогу (победу).

- Также пытаются поступить с Артемовском.

- Да. Но плохо получается. Народ осознает, что происходит на самом деле. ВСУ колоссальное количество сил задействовали, чтобы пытаться отбить город. Чуть ли не все подразделения вооруженных формирований Украины там побывали. Не помогло. Поэтому и будут твердить, что «выполнили задачу».

- Зеленский наградит отступивших?

- Будут новые герои Украины - за оборону Бахмута. Будет информационный шум, чтобы скрыть причины и масштаб поражения.

- Что изменилось в нашем подходе к проведению СВО?

- Наше командование сделало ставку на превентивные меры. Они оказались эффективными. Уничтожение резервов, складов с боеприпасами, с ГСМ – их урон отражается на линии боевого соприкосновения.

- Так происходит повсеместно?

- Военнослужащие ВСУ в том же Артемовске и на подходах к нему с запада испытывали снарядный голод, нехватку дизельного топлива для бронетехники. Удары по логистическим центрам, по местам, где восстанавливается техника — они положительно повлияли для нас на линии боевого соприкосновения.

Завершено освобождение города Артемовск Фото: REUTERS

- Эта тактика будет продолжена?

- Надеюсь на это. Если продолжим уничтожать все то, что прибывает с Запада, еще до поставок на фронт, это сохранит много жизней наших ребят и мирных жителей. И проще будет продвигаться вперед.

- О мирном урегулировании конфликта после Бахмута речь не зайдет?

- Когда в Дебальцево украинские войска были близки к разгрому, именно тогда Киев и Запад решили подписывать Минск-2. Возможно, они думают, что такое пройдет снова. Но я уверен, что наше военное и политическое руководство научено горьким опытом, и в третий раз на подобное не купится.