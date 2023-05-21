Неля Кобзон: Иосиф Давыдович никогда не предсказывал гибель мужа Дианы Гурцкая

Иосиф и Нелли Кобзон. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В воскресенье, 21 мая, вскоре после того, как стало известно о безвременной кончине замминистра науки и высшего образования России Петра Кучеренко, в соцсетях запестрели заголовки - типа: «Кобзон предсказал гибель мужа Гурцкая», «Предсказание Кобзона сбылось через 18 лет».

Мне, как человеку, хорошо знавшему Иосифа Давыдовича, сообщение о том, что он мог «предсказать чью-то смерть» - показалось, мягко говоря, ну, очень невероятным.

И я позвонил вдове Иосифа Кобзона, Заслуженному работнику культуры России Неле Кобзон.

Вот какой у нас состоялся разговор…

… - Неля Михайловна, вы знаете, да, что у Дианы Гурцкая супруг умер?

- Нет.

- Петр Кучеренко возвращался из командировки, с Кубы, и ему стало плохо. Самолёт сделал вынужденную посадку в Минводах, но спасти Петра, а это был муж Дианы Гурцкая, не удалось.

- Очень-очень жаль.

- И вот - в соцсетях приводятся воспоминания о свадьбе Дианы и Петра в 2005-м.

И - цитируют фразу Иосифа Давыдовича на той свадьбе: мол, Диана не может быть разведенной женщиной, она может быть только вдовой.

Утверждается: «Все за столом смеялись шутке. Увы, так и случилось».

- Да эта шутка ходит уже лет двадцать.

- Это, правда, было? Или вранье?

- Ну, это же анекдот такой…

- Типа: «Моя жена не может быть разведенной, она может быть только вдовой».

- Да, Александр, это анекдот.

- То есть, это все было…

- Этот анекдот все знают.

- И здесь Иосиф Кобзон абсолютно не выступал никаким прорицателем, предсказателем. Вот это я хочу сказать.

- Нет, мы пришли на свадьбу, было много народу, очень красивая свадьба. Мы пришли как гости, не как хозяева или там он проплачивал все это. Нет, этого не было. Он просто к Диане всегда очень хорошо относился. И всегда ей помогал. Это да. Ну, а кто что сейчас будет писать…

- То есть это не было злой, зловещей шуткой, это была просто острота, ни к чему не обязывающая?

- Это же смешно. Это же бред, бред.

- Конечно. Ладно.

- А что, нужно сейчас защищаться по этому поводу?

- Нет, я просто то, что вы мне рассказали, приведу в интервью. Иосиф Давыдович не предсказывал вовсе чью-то смерть.

- Иосиф Давыдович вообще был анекдотчик, он обожал рассказывать анекдоты. И все об этом знали. Он этого никогда не скрывал.

Но он никогда не использовал анекдоты как какие-то предсказания, которые должны сбыться… Да ну, господи. Это такой бред. У меня даже слов нет.

- Договорились.

- Вы спросите у брата Гурцкая Дианы.

- Я понял.

- И пускай вам брат Дианы расскажет, что только Иосиф Давыдович для них не делал.

- Мне достаточно мнения Нели Кобзон. Я привык вам верить. Спасибо вам, Неля Михайловна.

- А я вас когда-нибудь подводила? Нет.

- Нет, конечно….