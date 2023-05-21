Официально пока не сообщают, что случилось с Петром Кучеренко. Фото: ЛИФАНЦЕВ ДМИТРИЙ

Кардиолог назвал возможную причину смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко. Официально пока не сообщают, что случилось с Петром Кучеренко, как он себя чувствовал накануне, были ли проблемы со здоровьем. Известно только, что он летел в самолете из Кубы, где был с коллегами в командировке. В небе ему резко стало плохо, борт совершил экстренную посадку. Врачи пытались спасти, но ничего уже нельзя было сделать.

Петру Александровичу месяц назад исполнилось 46. Вспомнились и другие случаи, когда уходили из жизни молодые мужчины при похожих обстоятельствах. Например, звезда 90-х — 48-летений Юрий Шатунов — скончался минувшим летом из-за сердца. Тогда же много говорили о синдроме внезапной остановки сердца. Это диагноз в кардиологии, под которым понимают ненасильственную смерть, развившуюся моментально или наступившую в течение часа с момента возникновения острой клинической картины. Как объясняют специалисты, внезапно остановиться может даже абсолютно здоровое сердце – из-за невероятного стечения обстоятельств. Например, внезапной аритмии или спазме. Шел по улице, ехал в машине, вдруг стало плохо и - все. Коварство синдрома еще и в том, что человек погибает, а во время вскрытия уже нельзя понять, что конкретно привело к смерти: аномалий нет, органы выглядят здоровыми. По статистике, каждый год в России от этой напасти умирает 200-250 тысяч человек. 90 процентов из них – молодые мужчины до 50 лет.

Кардиолог о возможной причине смерти Петра Кучеренко

- Не знаю истории болезни, были ли хронические заболевания, поэтому могу только строить предположения. Если молодой человек был здоровым, причиной смерти могло стать нарушение ритма сердца, — рассказала «КП» кардиолог Ольга Молчанова. - Это когда сердце начинает биться неравномерно, что приводит к нарушениям метаболическим в мышечных тканях, в частности, сердечной мышце. И может возникнуть остановка. Другая возможная причина – тромб, который мог попасть в центр сердечной деятельности или центр дыхания. В таком случае невозможна реанимация.

- Можно ли предположить внезапную сердечную смерть?

- Возможно и это. Почему так называется диагноз? На вскрытии не находят причин, вызвавших остановку сердца.

- Могло ли повлиять то, что все случилось в небе? Перепады давления, например.

- Вряд ли.

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