Искусственный интеллект рубль бережет

Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы нашей жизни. И в большинстве из них без новейших компьютерных технологий уже не обойтись. Фото: Shutterstock

Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы нашей жизни. И в большинстве из них без новейших компьютерных технологий уже не обойтись. Особенно если речь идет об экономике. «Комсомолка» уже писала, почему не стоит бояться массового использования искусственного интеллекта. «Захватить человечество» у умных машин не получится. Но они могут здорово помочь в оптимизации рутинных процессов и повысить эффективность многих производств.

Сельское хозяйство: беспилотные тракторы и няни для коров

Эта сфера, наверное, острее всего нуждается в помощи искусственного интеллекта. Сельское хозяйство удовлетворяет базовую потребность человека - в пище. При этом население планеты продолжает расти. По расчетам специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, к 2050 году понадобится собирать на 70% больше урожая, чем сегодня. При этом пригодные для сельского хозяйства площади сокращаются. В этих ножницах единственная возможность обеспечить все население земли продуктами питания - комплексное повышение эффективности отрасли. Искусственный интеллект сможет выявить слабые места и проблемные зоны. И тем самым улучшить показатели.

Вот приоритетные сферы для применения ИИ в сельском хозяйстве:

• Беспилотные тракторы и комбайны (Cognitive Technologies). Искусственный интеллект анализирует информацию с датчиков, а нейросеть строит траекторию движения трактора. Разработка российской компании экономит топливо, время и человеческие ресурсы. Система выбирает наиболее оптимальный маршрут, а техника может работать круглые сутки.

• Мониторинг состояния полей с помощью беспилотных летательных аппаратов (Geoscan). Система позволяет определить различия в состоянии почвы и посевов на различных участках поля. И спланировать точечное внесение минеральных удобрений, что позволяет экономить ресурсы хозяйства.

• Видеоаналитика состояния крупного рогатого скота (Connectome.ai). Российская компания предлагает мониторинг состояния коров. На последних неделях беременности они нуждаются в постоянном контроле. Система видеоаналитики следит за состоянием животных и в случае необходимости отправляет сообщение ветеринару.

Транспортные перевозки: оптимизация маршрута

Перемещение товаров из точки А в точку Б становится все более важным процессом в мировой экономике. Приоритетность этой отрасли наглядно показала проблемы, возникшие во время пандемии коронавируса, а также проблемы, ставшие актуальными после введения антироссийских санкций. В этих условиях необходима оптимизация маршрутов и всего процесса транспортировки с применением искусственного интеллекта.

Приоритетные сферы для применения ИИ в логистике:

• Беспилотный транспорт (КамАЗ). Российский производитель грузовой техники обещает запустить пробные беспилотные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург уже в июне этого года. Первое время система будет обкатываться. В кабине будут присутствовать операторы.

• Оптимизация маршрутов (МФТИ). Ученые Центра компетенций

НТИ «Искусственный интеллект» создали интеллектуальную систему, способную оптимизировать движение железнодорожного транспорта. Она будет предлагать диспетчеру наилучшее решение, если тот или иной состав выбился из графика или случилась поломка.

Промышленность: цифровые двойники и управление складом

Заводы становятся все умнее. Вместо рабочих рутинные процессы выполняют машины, а люди работают в качестве операторов, которые следят за тем, чтобы все шло по плану и все показатели были в норме. При этом потенциал для применения искусственного интеллекта и повышения производительности труда на российских производствах еще очень большой.

Вот приоритетные сферы применения ИИ в промышленности:

• Управление складскими остатками и цепочками поставок (Axelot). Решения российской компании позволяют объединить в единый контур процессы управления складом, транспортом, контейнерным терминалом, заказами и закупками, обеспечить оптимальное планирование по всей цепочке поставок.

• Применение цифровых двойников (Ланит). Это цифровая модель производства, которая позволяет тестировать нововведения до их внедрения в реальном мире. Заранее учитывать ошибки и корректировать модели. Двойники можно использовать в любых сферах промышленности.

• Предиктивный анализ технического состояния оборудования (Ctrl2GO Solutions). Системы мониторинга с применением технологий ИИ позволяют предсказать проблему, уменьшить риски выхода оборудования из строя и провести заблаговременный ремонт.

Здравоохранение: компьютерное зрение и новые лекарства

Одна из наиболее актуальных задач современной медицины - правильная и своевременная постановка диагноза. ИИ анализирует миллионы медицинских снимков и обнаруживает те, на которых есть заболевания. Так машина помогает врачу справиться с большим потоком исследований или не упустить малозаметную деталь. ИИ даже может приоретизировать исследования, на которых есть признаки патологии, и поместить их первыми в рабочий лист врача. Так искусственный интеллект помогает выиграть время, что зачастую бывает определяющим фактором для выздоровления.

Вот приоритетные сферы развития ИИ в здравоохранении и фармацевтике:

• Повышение точности диагностики («Платформа Третье Мнение»). Разработанный российскими специалистами AI-модуль анализирует рентгеновские снимки, результаты КТ, МРТ и, например, с точностью 94 процента диагностирует рак груди и опухоли головного мозга. Нейросеть делает это быстрее, а порой и точнее врача.

• Система поддержки принятия врачебных решений (СберМедИИ) помогла московским терапевтам поставить более 10 млн диагнозов. Система покрывает 95% наиболее распространенных диагнозов, в результате значительно снижается вероятность ошибки, а врачи получают больше времени на то, чтобы обследовать пациента.

• Поиск новых лекарств (Сколтех и НТУ «Сириус»). Российские ученые разработали платформу на основе ИИ, которая в разы ускоряет поиск и анализ новых лекарственных веществ.

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПЯТИ КРИТЕРИЯМ

По данным индекса готовности приоритетных отраслей экономики РФ к внедрению искусственного интеллекта, подготовленного Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ, более 52% крупных компаний страны применяют ИИ в своей деятельности. В частности, успешные практики использования ИИ уже существуют в сельском хозяйстве, добывающей промышленности и машиностроении, медицине, транспортных перевозках, ретейле.

Продукты и сервисы на основе ИИ позволяют повысить эффективность деятельности по следующим критериям:

- скорость (сокращение сроков выполнения процессов, решений и др.);

- качество (совершенствование потребительских характеристик продукции и сервисов, улучшение клиентского опыта и др.);

- объективность (снижение ошибок, вызванных человеческим фактором);

- экономическая эффективность (рост доходов, сокращение расходов);

- персонализация (формирование индивидуальных предложений и траекторий).

Большое преимущество технологий искусственного интеллекта заключается в том, что они позволяют за очень короткий срок обрабатывать большие объемы информации и подсказывать оптимальные решения, приводящие к росту производительности труда. При этом почти в каждой сфере есть российские компании и стартапы, предлагающие востребованные решения на основе искусственного интеллекта.

СПРАВКА «КП»

В российскую экосистему искусственного интеллекта входят исследовательские институты, органы власти, технологические корпорации и профессиональные сообщества.

Причем развитие ИИ продолжается, несмотря на санкционное давление. Этому уделяется большое внимание со стороны и государства, и бизнеса. В рамках первой волны развития ИИ (2019 - 2022 годы) были запущены ключевые движущие факторы: поддержка разработчиков, образование (школы и университеты), исследования, регулирование. Ключевой целью второй волны (2023 - 2030 годы) является масштабное внедрение ИИ в отраслях экономики и социальной сферы для экономического роста, повышения качества жизни населения, обеспечения технологического суверенитета, а также обеспечение глобального лидерства России в области ИИ к 2030 году, в том числе с точки зрения эффективности применения ИИ в экономике.

Более подробную информацию о развитии и внедрении ИИ-технологий в России можно получить на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта.