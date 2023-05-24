Как в стране спасают реки, озера и водохранилища

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Рассказываем, что сделано и что еще планируется сделать.

Стимул для развития территорий

Знаете ли вы, что в России 5 млн рек и озер? По запасам пресной воды мы занимаем второе место в мире после Бразилии. Именно поэтому их сохранение и восстановление - одна из приоритетных задач государства и общества. И федеральный проект, деятельность которого сопровождает ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды РФ), запланирован до 2024 года. В прошлом году по линии Росводресурсов в 14 регионах завершили 19 мероприятий по расчистке участков русел рек, в результате чего первоначальный вид приобрели почти 160 км водных артерий в Ростовской, Московской, Калининградской областях, Республике Мордовия и т. д.

- Прекрасно понимаем, что здоровье больших рек напрямую зависит от состояния малых рек, поэтому 21 февраля президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что оздоровление рек важно продолжать, - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Следует отметить, что в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» мы уже этим занимаемся. Нам уже удалось расчистить более 350 км малых и средних рек, больше 17 тысяч гектаров водохранилищ в 50 регионах России. На выполнение этих задач из федерального бюджета в 2019 - 2022 годах выделено 8 млрд рублей. Состояние водных экосистем напрямую связано не только со здоровьем, комфортом людей, благополучием природных территорий, но и с развитием всех отраслей, которые в своем большинстве зависят именно от воды. Сегодня благодаря нацпроекту нам удалось достичь результатов во многих регионах России. Для оздоровления и экологического восстановления рек, озер и водохранилищ России в 2023 году запланировано 109 мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 58 регионах страны, в том числе разработка ПСД. На эти цели Росводресурсы уже довели более 2,6 млрд рублей.

Также к концу 2023 года планируется расчистить более 61 км русел рек. А также собственными силами подведомственной организации Росводресурсов ФГБВУ «Центррегионводхоз» запланирована реализация 49 мероприятий по расчистке акваторий водохранилищ от мелководий, излишней водной растительности, древесного хлама и мусора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2019 года благодаря федеральному проекту «СУВО»:

• свыше 352 км русел рек (по плану было 344 км) в 31 регионе стали чище;

• 17,2 тыс. га (больше плана на 3 тыс.) водных объектов теперь дышат свободнее без лишней растительности и древесного хлама;

• более 12,5 млн человек (больше плана на 2 млн человек) улучшили экологические условия проживания вблизи водных объектов.

До конца 2024 года планируется расчистить более 580 км русел рек, восстановить и улучшить экологическое состояние озер и водохранилищ площадью 23,5 тыс. га. В результате чего улучшатся экологические условия проживания вблизи водных объектов для более чем 15,7 млн человек.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Совета Федерации, представитель Ростовской области:

- Дон - стратегически важная водная магистраль, которая связывает Черное, Азовское, Каспийское, Белое и Балтийское моря. На его берегах живет более 12 миллионов человек. Река обеспечивает ресурсом гидроэнергетику, орошаемое земледелие, рыбное хозяйство, водный транспорт, но в последние годы одна из самых обжитых и экономически развитых территорий нашей страны испытывает сложности с водой. У маловодья две причины. Первая - природная. Часть площади Донского бассейна - это полузасушливые, засушливые и очень засушливые зоны. А вторая причина - человек. Нерациональное использование воды, ее огромные потери при транспортировке по водопроводным сетям и магистральным каналам, построенные давным-давно пруды, малые водохранилища и сооружения на малых реках. От такой технической нагрузки больше всего, конечно, страдают регионы, расположенные в нижней части по течению, в том числе Ростовская область. Вызовы известны, последствия очевидны. По указу президента и поручению премьер-министра совместно с Росводресурсами, коллегами из Минсельхоза, Минстроя, Росморречфлота, Росрыболовства, а также 15 регионов Донского бассейна мы реализуем последовательный план решения проблем. В нем помогают и мероприятия национального проекта «Экология». Уже расчистили реку Глубокую в Ростовской области, готовится проект оздоровления русла реки Черной. Не секрет, что от состояния малых рек зависит общий водный баланс бассейна и благополучие территорий. Наряду с восстановлением русел в дорожной карте заявлены мероприятия, касающиеся модернизации очистных сооружений, ликвидации источников загрязнения в водоохранных зонах, что затрагивает в том числе свалки. По инженерному направлению одной из основных задач является прекращение специальных транспортных попусков из Цимлянского водохранилища после ввода в эксплуатацию Багаевского гидроузла. Это предотвратит потерю ресурса и позволит направить его на нужды нижнедонского водохозяйственного комплекса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:

- Наша главная река Дон обеспечивает водой больше половины жителей Ростовской области.

Тихий Дон питают сотни малых рек, впадающих в него. И для сохранения благополучия главной водной артерии региона мы ведем системную работу по расчистке малых рек. В этом нам очень помогает федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». С 2016 по 2021 год было расчищено более 54 километров. За прошлый год проведена расчистка 37,5 км рек Глубокая и Ольховая.

На этом не останавливаемся. В нынешнем году продолжим оздоровление Ольховой, а также приступим к расчистке балки Большая Черепаха в Таганроге. В перспективе запланированы работы и на реке Черная в Шолоховском районе.

Все это - важная часть масштабного проекта по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон до 2030 года. Проект получил поддержку Совета Федерации РФ, правительства и президента страны В. В. Путина.

Помимо восстановления водных объектов, ведется капремонт гидротехнических сооружений, строительство Багаевского гидроузла, реконструкция Донского магистрального канала, подготовлен проект программы по реконструкции и строительству очистных сооружений канализации. Прорабатывается реконструкция воспроизводственных предприятий и строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла.

Рассчитываем, что эти системные меры позволят решить задачу оздоровления и развития водохозяйственного комплекса Дона и жители региона смогут почувствовать реальные результаты этой важной и нужной работы.

Global Look Press

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов:

- Пресная вода - это стратегический ресурс, и он не бесконечен. Влияние человека на водные экосистемы, возрастающие объемы потребления приводят к дефициту воды даже в нашей стране - второй в мире по объему ее запасов. Нам важно сохранить воду чистой - это вопрос национальной безопасности. «Сохранение уникальных водных объектов» - один из трех федеральных проектов, посвященных воде, в нацпроекте «Экология». За время его реализации расчищено более 350 километров русел рек, восстановлено свыше 17 тысяч гектаров водных объектов. 12,5 миллиона человек, которые живут рядом, почувствовали изменения. И что важно, многие из них сами - движущая сила проекта. Только в 2022 году 1,3 миллиона человек вышли чистить берега рек и озер, а всего за четыре года 4,2 миллиона жителей нашей страны внесли свой вклад в сохранение водных экосистем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

- В регионе по проекту «Сохранение уникальных водных объектов» идет действительно уникальная работа. Мы приводим в экологическое равновесие, очищаем от накопившихся донных отложений систему рек и озер дворцово-паркового комплекса города Гатчины. Более 200 лет назад архитекторы создали ландшафтный ансамбль из системы водоемов Большого Гатчинского и Приоратского дворцов. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан и гостей города, но при этом водная система не чистилась от донных отложений с советских времен. Работы по нацпроекту проводились на территории музея-заповедника, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому мы работали с особой тщательностью, с применением современных технологий. Поднятый грунт помещали в фильтрующие геотекстильные тубы, которые после высыхания размещали на лицензированных объектах переработки отходов. После окончания работ по берегам парковых водоемов нами было сделано дополнительное благоустройство территорий. В итоге благодаря мероприятиям национального проекта «Экология» 86,5 тысячи жителей города Гатчины улучшили экологические условия проживания у водных объектов. Достигнут один из ключевых показателей федерального проекта 2022 года - протяженность расчищенных участков русел рек в Приоратском парке составила 3,23 км.

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