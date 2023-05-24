Оздоровление Волги: главные этапы проекта

Волго-Ахтубинская пойма выполняет функцию «зеленых легких» региона.

Волгу по праву называют великой рекой - она крупнейшая в европейской части Евразии и одна из крупнейших в России. В ее бассейне проживает свыше 60 млн человек, которые так или иначе зависят от ее экологического состояния. К сожалению, оно на протяжении последних 100 лет только ухудшалось. Чтобы изменить ситуацию, правительство РФ утвердило федеральный проект «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Его основная задача - экологическая реабилитация реки. К 2024 году долю загрязненных сточных вод, попадающих в реку и ее притоки, планируется сократить в 3 раза - с 3,17 до 1,05 кубического км в год. Для достижения этой цели строятся и реконструируются очистные сооружения предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Также в проекте особое внимание уделено восстановлению вод¬ных объектов низовьев Волги. В рамках этой цели ведутся работы по расчистке и экологической реабилитации водных объектов на территории Астраханской и Волгоградской областей, а также строятся и реконструируются водопропускные и гидротехнические сооружения.

Волго-Ахтубинская пойма выполняет функцию «зеленых легких» региона.

Уже сегодня проект достиг заметных результатов. Поэтому Президент России Владимир Путин предложил его масштабировать на другие крупные водные объекты. «Продолжим и оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, а в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень. Нельзя забывать и о наших средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти», - сказал президент.

ПЛАНЫ-2023

В 2023 году работы по Волге идут полным ходом. К концу 2023 года планируется:

• снизить объем сточных вод, отводимых в реку, до 1,9 куб. км в год;

• восстановить 25 тыс. га водных объектов Нижней Волги (нарастающим итогом);

• построить еще 5 водопропускных сооружений;

• увеличить общую протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги до 1168 км.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Для достижения целей указа президента работа идет по нескольким направлениям. Это строительство и реконструкция очистных и водопропускных различных гидротехнических сооружений, экологическая реабилитация и расчистка водных объектов Нижней Волги, в том числе каналов-рыбоходов, мелиоративных каналов и водных трактов, ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Отметим, что в особом фокусе внимания находятся Волго-Ахтубинская пойма и нижнее течение реки. Низовья Волги концентрируют все вредные вещества, которые попадают в нее по всему водосборному бассейну. Кроме того, зарегулирование стока реки в 1970-х болезненно сказалось именно на Нижней Волге, а компенсационные мероприятия не были своевременно проведены. Поэтому показатели по Нижней Волге в рамках проекта выделяются отдельно. В 2023 году в низовьях Волги планируется ввести в эксплуатацию не менее 5 водопропускных сооружений, а также расчистить 58 км водных объектов от заиливания, наносов песка и грунта.

ЛИДЕРЫ

Реализация проекта по большинству показателей идет с опережением графика. С точки зрения запуска новых и реконструированных очистных сооружений, а также снижения сбросов в Волгу и ее притоки лидируют Москва, Ивановская, Московская, Самарская области и Республика Татарстан.

СКАЗАНО

Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз:

- Волго-Ахтубинская пойма для Волгоградского региона имеет огромное значение. Недостаточное обводнение поймы привело к деградации территории, обмелению и пересыханию водных объектов. До 2014 года пойму фактически не чистили. Но теперь нашли финансирование и благодаря активному взаимодействию с федеральным центром наши предложения по восстановлению этой части реки вошли отдельным большим блоком в федеральный проект «Оздоровление Волги». Сейчас мы восстанавливаем на объекте проточность и начали строительство гидротехнических сооружений для пропуска паводковых вод. Эти меры не только помогут сохранить уникальный природный парк, но и повысят качество жизни проживающих там людей.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев:

- С 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина нам предстоит реализовать новый масштабный проект по оздоровлению водных объектов. Сейчас активно ведем его проработку. В него вой¬дут и Дон, и Амур, Урал, Иртыш, водоемы Балтийского бассейна.

Единый федеральный проект учтет региональные особенности, затронет не только крупные водные артерии, но и средние, и малые реки, и водоемы. Его старт запланирован на 2025 год, когда закончатся действующие на данный момент федеральные проекты «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов».

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков:

- По Татарстану до 2024 года общий объем финансирования по этому проекту составляет около 19 млрд рублей. В 2019 - 2021 годах мы завершили реализацию 14 мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений. Затем приступили к реконструкции биоочистных сооружений канализации Казани, которые входят в топ-200 основных загрязнителей реки Волги. Закончим по плану в 2024 году. Все эти мероприятия помогут улучшить экологические условия проживания населения численностью 1,257 млн человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2019 по 2022 год в рамках проекта «Оздоровление Волги»:

• снижаем объем сточных вод, отводимых в реку, с 3,2 до 2,2 куб. км в год за счет завершения реализации 93 мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений;

• реконструировали 48 водопропускных со¬оружений на Нижней Волге;

• восстановили 20,96 тыс. га и расчистили 1085,5 км водных объектов Нижней Волги.

16 субъектов в деле

Работу по проекту «Оздоровление Волги» ведут восемь федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минстрой России и Федеральное агентство водных ресурсов. Основную координационную работу осуществляет ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ. А всего в программе участвуют 16 регионов страны:

• Москва

• Республика Марий Эл

• Республика Татарстан

• Республика Чувашия

• Астраханская область

• Волгоградская область

• Вологодская область

• Ивановская область

• Костромская область

• Московская область

• Нижегородская область

• Самарская область

• Саратовская область

• Тверская область

• Ульяновская область

• Ярославская область

СПРАВКА «КП»

Волго-Ахтубинская пойма - уникальный природный объект между Волгой и ее левым рукавом Ахтубой площадью 2 млн га. Эти водно-болотные угодья имеют статус ключевой орнитологической территории международного значения и огромную природоохранную значимость. Она регулирует состав атмосферного воздуха Волгоградско-Волжской агломерации, увлажняя его и очищая от вредных примесей, то есть фактически выполняет функцию «зеленых легких». На территории самой поймы, а также на территориях, на которые она оказывает влияние, проживает почти 500 тысяч человек.

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