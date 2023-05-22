Появились подробности трагической смерти в самолете мужа Дианы Гурцкая: "Приступ эпилепсии"

Муж Дианы Гурцкая перед смертью интенсивно худел, чтобы быть молодым и красивым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выяснились новые подробности трагической смерти мужа певицы Диана Гурцкая. Заместитель министра образования и науки Петр Кучеренко скончался в самолете, возвращаясь из служебной командировки с Кубы. В самолете чиновника пыталась спасти летевшая тем же бортом врач.

"Врачи «скорой помощи» ждали посадки самолета в аэропорту. Поводом вызова значился «приступ эпилепсии»", - цитирует источника в Министерстве здравоохранения Ставропольского края сайт mk.ru.

Клиническая смерть мужа Дианы Гурцкая наступила в самолете. Когда Петру Кучеренко стало плохо, одна из пассажирок представилась врачом, пыталась оказать ему первую помощь. За 30 минут до посадки в Минводах чиновнику стало совсем плохо - он задыхался.

"Почему-то волгоградский аэропорт не принял самолет, и только Минводский дал добро на посадку", - уточнил осведомитель. Когда самолет сел, на борт сразу же поднялась бригада врачей и реаниматологов. "Врачи проводили все реанимационные мероприятия 49 минут", - уточнил источник.

Согласно предварительному анализу, причиной смерти мог быть тромб. Вероятно, у Кучеренко были сердечно-сосудистые проблемы. 46-летний муж певицы тяжело переболел коронавирусом и интенсивно худел. "Он давно следил за своим весом, периодически худел, чтобы быть молодым и красивым", – рассказал близкий семье человек.

Тем временем доктор медицинских наук Маргарита Королева названы возможные причины смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко.

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове 24 мая состоится панихида. Похороны чиновника пройдут на Троекуровском кладбище. Друзья и близкие очень переживают за Диану. У супругов был идеальный брак, они растворялись друг в друге. Говорят, артистка буквально убита смертью мужа, постоянно плачет и почернела от горя.

Диана и Петр воспитывали 14-летнего сына Константина. Артистка, когда узнала о беременности, опасалась, что ее наследственность негативно отразится на малыше. Именно супруг говорил ей, что все будет хорошо. "Я - человек незрячий. У меня свой диагноз. Я не хотела, чтобы ребенок повторил мою судьбу. Некий страх присутствовал. Я бы родила в любом случае. Потому что это мой ребенок. Я бы его любила. Я очень его ждала и, конечно, боялась. Спасибо Богу", - отмечала звезда.