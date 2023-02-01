Певица Диана Гурцкая: "Алла Борисовна - великая актриса"

Диана Гурцкая Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Диана Гурцкая давно не выступает и не появляется на публике. Но на днях вокалистка дала редкое интервью, в котором высказалась о бежавшей из России Алле Пугачевой.

Диана Гурцкая вспомнила о своем знакомстве с Аллой Пугачевой. Много лет назад они встретились на концерте в Израиле. Юная Диана тогда постеснялась подойти первой. В итоге брат стал уговаривать ее познакомиться с Примадонной. Исполнительница "Миллион алых роз" это услышала и проявила чуткость.

Гурцкая никак не ожидала, что Алла Борисовна тепло к ней отнесется и предложит дружбу. "Часто беспокой меня, ничего страшного", - сказала ей певица.

С тех пор артистки дружат. Сейчас Диана не поменяла свое мнение о Примадонне. Она продолжает ее считать недосягаемой. "Алла Борисовна - великая актриса, замечательный артист", - заявила она во время съемок программы "Легенда" на RTVI.

Гурцкая также разоткровенничалась о личной жизни. Певица и ее муж Петр Кучеренко воспитывают 14-летнего сына Константина. Артистка, когда узнала о беременности, опасалась, что ее наследственность негативно отразится на малыше.

"Я - человек незрячий. У меня свой диагноз. Я не хотела, чтобы ребенок повторил мою судьбу. Врачи говорили, что все будет хорошо, ничего не случится, и чтобы я не переживала. Все равно в глубине души некий страх присутствовал. Я бы родила в любом случае. Потому что это мой ребенок. Я бы его любила. Я очень его ждала и, конечно, боялась. Спасибо Богу", - отметила звезда.